최병모, 자율신경실조증 투병…"악역이 몸과 마음 갉아 먹어"

배우 최병모가 오랜 악역 연기로 인한 고충을 털어놓으며 건강 상태를 고백했다.

최병모는 20일 소셜미디어에 "악역이 이젠 체력적으로 버겁다"고 적었다.

최병모. 인스타그램 캡처

그는 "오랜시간 해온 악역이 몸과 마음을 갉아먹나보다. 없는 화를 자꾸 긁어내니 아무리 충전해도 몇시간을 버티질 못한다"고 했다.

최병모는 "자율신경실조증으로 일년 넘게 치료하고 버티고 있지만 근본적인 대책을 찾아야 한다. 마음공부 체력회복을 위한 노력도 지쳐가는 요즘"이라고 토로했다.

누리꾼들의 격려가 쏟아지자 최병모는 "평소 SNS를 통해 좋은 말들을 담고 위로를 받아 가곤 한다. 많은 분들이 위로와 격려를 해주셔서 한 꺼풀 더 새로워지고 있다"고 화답했다.

그는 "배우는 불안과 더 밀착한 직업인 것 같다. 함께 공생하는 방법을 아직도 찾아가고 배우고 있다"며 "올해 새로운 작품들을 촬영하고 있다. 건강하게 좋은 연기 보여드릴 수 있도록 좀 더 고민하겠다"고 했다.

최병모는 영화 '서울의 봄', '아수라', '공작', '협상', 드라마 '우리들의 블루스', '비밀의 숲', '또! 오해영' 등에서 인상깊은 연기를 선보였다.

<뉴시스>

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