서인영, 이지현 미용실 찾아 돌직구 질문 “언니가 차린 거야? 바지 사장이야?”

유튜브 채널 ‘개과천선 서인영’ 화면 캡처

그룹 쥬얼리 출신 서인영이 헤어 디자이너로 새로운 도전에 나선 이지현의 미용실을 찾아 거침없는 질문을 쏟아냈다.

지난 19일 유튜브 채널 ‘개과천선 서인영’에는 ‘화제의 이지현 미용실 직접 찾아간 서인영 리얼후기 최초공개 (+팍팍한 현실)’이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 서인영은 이지현이 근무 중인 미용실을 직접 찾았다. 미용실로 향하는 동안에도 서인영은 제작진에게 “지현 언니가 직접 차린 거야?”라고 물으며 궁금증을 드러냈다.

제작진이 “원장이다. 원장”이라고 답하자 서인영은 “원장이랑 직접 차린 거는 틀리잖아. 사장인지 원장인지를 물어봐야겠다”고 말하며 이지현에게 직접 확인하겠다는 의지를 보였다.

세련되고 깔끔한 미용실에 도착한 서인영은 이지현을 만나자마자 궁금했던 점을 단도직입적으로 물었다. 서인영은 “여기 언니가 차린 거야? 바지 사장이야?”라고 돌직구 질문을 던졌다.

이에 이지현은 “차린 건 아니다. 마케팅 원장”이라며 “나는 여기 직원이다”라고 설명했다.

이지현은 손님에게 미용 시술을 하고 있는 대표를 가리키며 “여기는 진짜 대표 원장님”이라고 소개했다.

그러자 서인영은 “진짜 대표 원장님? 언니는 가짜야? 약간 가짜구나?”라고 말해 웃음을 자아냈다.

이지현은 답답한 듯 “나는 직원”이라고 다시 한번 강조하며 자신의 역할을 설명했다.

이지현은 미용실을 찾는 손님 가운데 오랜 팬들도 있다고 밝혔다. 그는 “팬들이 꽤 온다. 공개방송 다니던 팬들이 커가지고 성인이 되어서 온다”며 과거부터 자신을 응원해온 팬들과 손님으로 다시 만나게 된 특별한 인연을 전했다.

이후 서인영은 바쁜 이지현을 돕기 위해 일일 아르바이트생으로 변신했다. 이지현은 서인영에게 “샴푸부터 해야 한다”며 손님의 머리를 감겨주는 방법을 직접 알려줬다.

서인영은 직접 고객 응대와 미용실 업무를 도우며 일일 아르바이트에 나섰고, 이지현과 함께 현실적인 미용실 현장을 체험했다.

앞서 이지현은 수차례 도전 끝에 미용사 자격증을 취득한 뒤 대형 미용실 프랜차이즈 아카데미에서 약 3개월간 헤어디자이너 교육 과정을 밟은 것으로 알려졌다. 이후 지난 4월부터 미용실에서 새로운 활동을 시작하며 제2의 인생에 도전하고 있다.

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