피야드, 반려견 동반 투명카약과 무료 펫웰니스 프로그램 도입 예정

경남 고성 진해만에 위치한 반려가족 리조트 ‘피야드(PYARD)’가 반려견 동반 투명카약과 투숙객 대상 펫웰니스 프로그램을 도입할 예정이라고 밝혔다. 피야드는 신규 서비스 개시에 맞춰 관련 이벤트도 함께 진행할 예정이다.

이번 프로그램은 반려견과 보호자가 숙박 공간을 넘어 여행지에서 함께 체험할 수 있는 콘텐츠를 확대하기 위해 마련됐다. 반려견 동반 투명카약은 진해만의 해안 환경을 활용해 보호자와 반려견이 함께 카약에 탑승하는 프로그램으로 준비되고 있으며, 세부 이용 방식과 운영 일정은 서비스 개시에 맞춰 안내할 예정이다.

투숙객에게는 펫웰니스 프로그램을 무료로 제공할 예정이다. 반려견과 함께하는 여행에서 단순히 머무르는 데 그치지 않고 반려견의 활동과 교감, 휴식을 함께 고려할 수 있도록 구성하는 것이 프로그램의 취지다. 피야드는 현재 올해 서비스 개시를 목표로 프로그램 구성과 운영 절차를 준비하고 있다.

지난 8월 문을 연 피야드는 객실과 부대시설 역시 반려견과 보호자가 함께 이용하는 환경을 중심으로 구성했다. 독채 객실에는 약 30평의 개별 정원을 마련했으며, 반려견 최대 3마리와 함께 이용할 수 있도록 운영하고 있다. 인원 추가 시 최대 4인까지 이용할 수 있다. 정원에는 이중문을 적용해 반려견이 외부로 이탈할 가능성을 줄였고, 실내에는 반려견 침대와 식기, 타월, 패드 등 투숙에 필요한 용품을 비치했다.

대표 시설인 오션뷰 인피니티풀 ‘펫피니티풀’은 보호자와 반려견이 함께 물놀이를 할 수 있도록 수심 1m로 조성됐다. 12kg을 기준으로 소형견과 중대형견의 이용 시간을 나누는 방식으로 운영하고 있으며, 오프리시 가든 역시 체급에 따라 이용 시간대를 구분한다. 피야드는 반려견의 체급을 고려한 공용시설 운영 방식이라고 설명했다.

이 밖에도 독립형 펫 샤워장과 24시간 미니마트를 운영하고 있으며, 로비에는 1급 훈련사 자격을 갖춘 전담 매니저가 근무한다. 주변 관광을 위해 반려견과 외출하는 투숙객에게는 소프트 켄넬을 무료로 대여하고 있다. 객실 정원에서는 사전 예약을 통해 바비큐와 브런치 박스, 불멍 세트 등도 이용할 수 있다.

피야드 관계자는 “현재 준비단계인 투명카약과 인클루시브 펫웰니스 프로그램은 보호자와 반려견이 여행지에서 함께 경험할 수 있는 콘텐츠를 늘리는 데 초점을 맞췄다”며 “특히 펫웰니스 프로그램은 별도의 추가 비용 없이 투숙객에게 제공할 예정이며, 서비스 개시에 맞춰 이용 방법과 이벤트에 대한 구체적인 내용을 안내할 계획”이라고 밝혔다.

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