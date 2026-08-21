오드유스, 세 번째 싱글 'can't go back' 발표…음악방송 활동 이어간다

사진=티오피미디어 제공

그룹 오드유스(ODD YOUTH)가 세 번째 싱글 'can't go back'을 발표하고 음악방송 활동에 나섰다.

오드유스는 지난 19일 오후 6시 세 번째 싱글 'can't go back'의 음원과 동명의 타이틀곡 뮤직비디오를 공개하고 컴백 활동을 시작했다.

'can't go back'은 오드유스가 데뷔 후 처음 선보이는 여름 시즌 싱글 타이틀곡이다.

스파클링 사운드와 청량한 멜로디를 기반으로, 뒤돌아보지 않고 원하는 방향을 향해 거침없이 나아가는 메시지를 통해 오드유스만의 당당하고 자유로운 에너지를 표현했다.

뮤직비디오에서는 곡의 여름 분위기를 청량한 색감과 키치한 스타일링, 생동감 있는 장면으로 표현했다.

신곡은 카라의 '미스터'와 'STEP', 인피니트의 '내꺼하자'와 '추격자' 등을 작업한 프로듀싱팀 스윗튠(SWEETUNE)과 오드유스가 함께했다.

오드유스는 음악방송을 통해 신곡 무대를 선보인다. 오드유스는 20일 Mnet '엠카운트다운'에 출연했으며, KBS2 '뮤직뱅크', MBC '쇼! 음악중심', SBS '인기가요' 등 이번 주 음악방송을 통해 'can't go back'의 퍼포먼스를 공개한다.

이번 싱글은 오드유스가 데뷔 후 처음 선보이는 여름 시즌 싱글이다. 콘셉트 포토부터 뮤직비디오까지 청량함과 키치함, 멤버별 개성을 담은 비주얼을 일관되게 선보이며 여름 시즌에 맞춘 콘셉트를 구성했다.

한편 오드유스의 세 번째 싱글 'can't go back' 피지컬 앨범은 오는 25일 발매된다.

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