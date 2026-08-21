[속보] 李대통령 지지율 45%로 전주보다 1%p 상승…부정평가와 동률[한국갤럽]

이재명 대통령이 20일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 뉴시스

이재명 대통령의 국정 지지율이 취임 후 최저치를 기록한 지난주보다 소폭 상승해 부정 평가와 동률을 이뤘다는 여론조사 결과가 21일 나왔다.

한국갤럽이 18~20일 전국 만 18세 이상 1천4명에게 조사해 이날 공개한 여론조사에 따르면 이 대통령의 직무수행에 대한 긍정 평가는 45%로 집계됐다.

지난 14일 공개된 8월 2주차 조사에서 취임 후 최저치인 44%를 기록한 것과 비교하면 1%포인트(p) 상승한 수치다.

대통령 직무 수행에 대한 부정 평가는 45%로 긍정 평가와 동률을 이뤘다. 11%의 응답자는 의견을 유보했다.

긍정 평가한 이유로는 ‘외교’(19%), ‘경제/민생’(11%), ‘전반적으로 잘한다’·‘소통’(이상 7%) 등이 꼽혔다.

부정적으로 평가한 응답자들은 ‘부동산 정책’(28%)을 가장 큰 문제로 꼽았으며, ‘경제/민생’(12%), ‘국방/안보/대북’(7%) 등이 뒤를 이었다.

정당 지지도는 더불어민주당이 41%, 국민의힘 25%로 나타났다. 양당 모두 직전 조사와 동일한 지지도를 기록했다.

개혁신당과 조국혁신당, 진보당의 지지율은 각각 2%였으며 지지하는 정당이 없는 무당층은 26%였다.

이번 조사는 무작위 추출된 무선전화 가상번호에 전화 조사원 인터뷰 방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p, 접촉률은 45.6%, 응답률은 10.0%다.

자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지