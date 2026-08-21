김새롬, 부동산 중개인 말에 “미래 가치가 대한민국에서 1등 아닐까”

방송인 김새롬이 현재 거주하고 있는 청담동 주택을 처분하고 새로운 거주지를 알아보는 모습을 공개했다. 단순히 주거지를 옮기는 데 그치지 않고, 보유 자산의 활용도를 높일 수 있는 지역으로 이동하는 방안을 고민하는 모습을 보였다.

방송인 김새롬이 현재 거주하고 있는 청담동 주택을 처분하고 새로운 거주지를 알아보는 모습을 공개했다. 단순히 주거지를 옮기는 데 그치지 않고, 보유 자산의 활용도를 높일 수 있는 지역으로 이동하는 방안을 고민하는 모습을 보였다. 정신차려 김새롬

김새롬은 최근 자신의 유튜브 채널 ‘정신차려 김새롬’을 통해 이사 준비 과정을 공개했다. 영상에서 그는 직접 부동산 중개업소를 찾아 여러 지역과 주택에 대한 이야기를 나누며 향후 거주지를 검토했다.

김새롬은 부동산 중개인들에게 자신이 실제로 이사를 한다면 투자 측면에서 용산과 강남 가운데 어느 쪽을 선택할지 질문하며 의견을 들었다.

한 중개인은 용산구 이촌동을 선택했다. 그는 “동네 자체가 조용하다”며 한강을 가까이에서 누릴 수 있는 데다 주변에 가족공원 등 녹지 공간이 갖춰진 점을 장점으로 설명했다.

용산 일대의 개발 가능성도 거론했다. 중개인은 한남동 일대 재개발 사업과 국제업무지구 개발 등이 진행되고 있다는 점을 언급하며 향후 투자 가치 측면에서도 용산을 살펴볼 만하다고 조언했다.

이어 “지금 젊은 분들이 용산에 들어오면 나중에 압구정만큼 될 수 있다”고 덧붙였다. 부동산에서 나온 김새롬은 “미래 가치가 대한민국에서 1등 아닐까”라며 용산의 가치를 예측했다.

반면 다른 부동산 중개인은 “반포가 앞으로의 핵이다”며 강남권을 추천했다. 주거 환경뿐 아니라 학군을 비롯한 여러 요소를 고려할 경우 해당 지역의 경쟁력이 있다는 판단에서다.

이에 김새롬은 “다 부잣집한테만 해당하는 이야기”라며 중개인들이 제시하는 지역들이 자신의 경제적 상황과는 다소 거리가 있다는 반응을 보였다. 그는 추천받은 지역들이 모두 상당한 자산을 보유한 이들에게 적합한 선택지처럼 느껴진다는 취지로 말하며, 자신의 자금 규모에 맞는 현실적인 투자처를 찾겠다는 뜻을 나타냈다.

이번 영상에서 김새롬은 여러 전문가의 의견을 직접 들어보며 용산과 강남권을 비롯한 서울 주요 지역의 주거 및 투자 가능성을 비교하는 과정을 공개했다.

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