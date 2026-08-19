인천 쿠팡 물류센터서 또 불…3000여명 대피 소동

인천 서해구 원창동의 쿠팡 물류센터에서 화재가 발생해 3000여 명이 대피하는 소동이 빚어졌다. 불은 14분 만에 진화됐다.

19일 인천 서해구 원창동 쿠팡 물류창고 화재 현장. 인천소방본부 제공

19일 소방 당국에 따르면 이날 오후 5시28분쯤 인천 서해구 원창동의 지상 10층짜리 물류센터 지하 1층에 불이 났다는 신고가 접수됐다.

이 불로 건물에 있던 2050여 명이 스스로 건물 밖으로 빠져나왔고, 950여 명은 현장에 출동한 소방대원의 유도에 따라 대피했다.

불은 번지지 않고 자체 진화됐다. 다친 사람은 없는 것으로 확인됐다.

소방은 건물 지하 1층 기계실 배전반에서 불이 난 것으로 보고 정확한 화재 원인을 조사하고 있다.

해당 건물은 쿠팡이 물류센터로 활용하기 위해 임차한 것으로 확인됐다.

인천 서해구 석남동 쿠팡32물류센터 화재 닷새째인 지난달 22일 화재현장에서 연기가 솟아 오르고 있다. 인천=뉴시스

2021년 경기 이천 덕평물류센터 대형 화재에 이어 최근 인천 지역 물류센터에서 잇따라 불이 나면서 안전 관리에 대한 우려의 목소리가 나온다.

앞서 지난달 18일 서해구 석남동에 위치한 쿠팡32물류센터에서 대형 불길이 번진 바 있다.

해당 화재로 소방 당국은 경보령인 대응 1단계와 2단계를 잇따라 발령했고, 인근 8개 시도의 인력과 장비를 동원하는 국가소방동원령도 내렸다. 서해구는 한때 건물 붕괴 위험성이 제기되자 물류센터 반경 116m 지역 구민들은 즉시 대피하라는 대피령을 내렸다가 초진 후 해제하기도 했다.

당시 불은 109시간여 만에 꺼졌으며, 인명 피해는 없었지만 탈진 등을 호소한 소방대원 2명이 병원에서 치료를 받았다.

이후 지난달 23일에도 인천 제물포구 항동7가 쿠팡15물류센터에서 불이 나 자체 진화됐다.

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