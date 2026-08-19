가계부채 사상 첫 2000조 돌파… 이자 부담 ‘빨간불’

올해 2분기 우리나라 전체 가계부채 규모가 사상 처음으로 2000조원을 넘어섰다. 석 달 사이 25조9000억원이 늘어 증가 규모도 4년9개월 만에 최대를 기록했다. 한국은행이 기준금리 인상 사이클에 들어선 데다 최근 주요국 국채 금리 상승으로 시중 금리가 오르고 있어 차주들의 이자부담이 커질 전망이다.

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한은이 19일 발표한 ‘2026년 2분기 가계신용(잠정)’ 통계에 따르면, 올해 2분기 말 기준 가계신용 잔액은 2019조8000억원으로 집계됐다. 이는 1분기 말(1993조9000억원)보다 25조9000억원 늘어난 것으로, 2021년 3분기 34조8000억원 증가 이후 4년9개월 만에 최대 증가폭이다. 2분기 증가폭은 전 분기(14조8000억원)보다 두 배 가까이 늘었다.



가계신용은 가계가 은행, 보험사, 대부업체, 공적 금융기관 등에서 받은 대출(가계대출)에 결제 전 카드 사용금액(판매신용)을 더한 포괄적 가계부채를 말한다. 2분기 가계가 빌려쓴 돈이 급속히 불어난 이유는 주택 매매량 증가, 주가 상승에 따른 ‘빚투’(빚 내서 투자) 수요가 맞물렸기 때문으로 보인다.



김성준 한은 금융통계팀장은 “2분기 양도소득세 중과 유예 종료 전 주택 매매량이 늘었고, 그 영향으로 주택 관련 대출이 증가했다”며 “전에 분양됐던 주택 관련 집단대출 수요도 있었다”고 설명했다. 김 팀장은 “기타대출 증가는 주식 투자 자금 수요 때문으로 보인다”며 “신용대출 증가폭이 기존 규모보다 이례적으로 컸다”고 평가했다.



가계신용 중 가계대출 잔액은 2분기 말 기준 1891조3000억원으로 1분기 말(1866조3000억원)보다 24조9000억원 불었다. 역시 2021년 3분기(34조6000억원 증가) 이후 최대 증가폭이다. 가계대출은 주담대와 신용대출에서 고루 늘었다. 주담대(1190조8000억원)가 12조2000억원, 신용대출 등 기타대출(700조5000억원)이 12조8000억원 각각 증가했다.

기타대출 증가폭은 2021년 3분기(13조7000억원 증가) 이후 최대를 기록했다. ‘빚투’ 수요가 몰린 탓이다. 기타대출이 주담대보다 더 큰 폭으로 증가한 것은 2021년 2분기 이후 처음이다. 당시 주담대는 17조6000억원, 기타대출은 23조5000억원 각각 늘었다.



대출 창구별로는 예금은행에서 가계대출(1022조9000억원)이 13조3000억원 불어 전 분기 2000억원 감소에서 증가로 전환했다. 예금은행 주담대(778조2000억원)는 6조8000억원, 기타대출(244조7000억원)은 6조5000억원 각각 증가했다.



반면 상호금융, 상호저축은행, 신용협동조합 등 비은행예금취급기관의 가계대출(328조1000억원)은 3조1000억원 늘어나는 데 그쳐 전 분기(8조2000억원 증가)보다 증가폭이 축소됐다.



보험, 증권, 자산유동화회사 등 기타금융기관의 가계대출(540조3000억원)은 8조6000억원 증가했다. 주담대(1조8000억원 증가)보다 기타대출(6조8000억원 증가) 증가폭이 두드러졌다.

2분기 가계신용 중 판매신용 잔액(128조5000억원)은 신용카드사를 비롯한 여신전문회사 위주로 9000억원 증가했다. 가계신용이 사상 첫 2000조원을 넘긴 데다 최근 시중 금리도 상승 추세라 가계 이자 부담이 커질 전망이다.



19일 기준 5대은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협)의 혼합형(5년 고정 후 변동금리) 주담대 금리는 5.071~7.53%로 상단이 7.5%를 넘어섰다. 한 은행 관계자는 “현재 금리가 높은 수준인 데다 가산금리를 낮출 수 있는 상황도 아니어서 차주 부담이 늘어날 수밖에 없다”고 내다봤다.



최근 정부의 가계대출 규제 완화로 금융권의 공급 여력이 30조원가량 늘어나면서 향후 가계대출 잔액은 더 불어날 전망이다. 김 팀장은 정부의 가계대출 총량 규제 완화 영향과 관련해 “이주비 대출의 경우 재건축·재개발이 빨리 쉽게 되는 것이 아니다”며 “어느 시점에 어느 정도 규모로 발생할지 지켜봐야 한다”고 말했다.

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