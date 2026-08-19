연세암병원, 두경부암·육종·재발성 직장암도 중입자 치료… 세계 첫 3대 가동

연세암병원이 중입자치료 적용 암종을 두경부암과 육종, 재발성 직장암으로 확대한다. 회전형 중입자치료기 2호기도 본격 가동하면서 세계에서 처음으로 회전형 치료기 2대를 포함한 중입자치료기 3대를 동시에 운영하는 체제를 갖췄다.

연세암병원은 두경부암과 육종, 재발성 직장암을 중입자치료 대상에 새로 포함한다고 19일 밝혔다. 2023년 국내 최초로 전립선암 중입자치료를 시작한 뒤 췌장암, 간암, 폐암으로 치료 범위를 넓힌 데 이어 수술이 어렵거나 기존 방사선치료에 저항성을 보이는 난치암까지 적용 영역을 확대한 것이다.

금웅섭 연세암병원 중입자치료센터장 등 의료진이 중입자치료를 준비하고 있다.

중입자치료는 탄소이온을 가속해 암세포를 파괴하는 방사선치료다. 암 조직에 에너지를 집중시키는 ‘브래그 피크’ 특성으로 종양에는 고선량을 조사하면서 주변 정상 조직의 손상을 줄일 수 있다.

두경부암은 구강과 인두, 후두, 비강·부비동, 침샘 등 머리와 목 부위에 발생하는 암이다. 이 부위에는 뇌와 척수, 시신경, 주요 혈관·신경뿐 아니라 호흡·발성·연하와 관련한 기관이 밀집해 있어 종양 제거와 기능 보존을 함께 고려해야 한다. 중입자치료는 특히 기존 방사선치료에 저항성을 보이는 비부비동·뇌기저부·침샘 등의 수술이 어려운 비편평세포암에 활용할 수 있다.

일본의 대규모 다기관 연구(J-CROS)에서는 수술이 불가능한 두경부암 환자의 중입자치료 후 5년 국소제어율이 선양낭성암종 68%, 점막악성흑색종 84%, 점액표피모양암 95%로 나타났다.

육종은 뼈나 근육, 지방, 혈관, 신경 등에 발생하는 악성 종양으로 척추나 골반, 천골, 두개저 등에 생기거나 주요 신경·혈관을 침범하면 수술이 쉽지 않다. 기존 방사선치료에도 저항성이 높아 고선량이 필요하지만 주변에 척수와 장, 신경 등이 있어 충분한 선량을 조사하기 어려운 경우가 많다. 일본 임상연구에서는 절제가 불가능한 골육종의 중입자치료 후 5년 국소제어율이 74%, 5년 생존율이 73%로 보고됐다.

재발성 직장암도 새 치료 대상에 포함됐다. 직장암이 골반 안에서 재발하면 천골과 골반벽, 방광, 요관, 신경 등을 침범할 수 있어 수술 후 기능 저하 위험이 크다. 이미 골반 방사선치료를 받은 환자는 누적 방사선량 때문에 재치료에도 제약이 있다.

J-CROS 연구에서 수술이 어려운 재발성 직장암 환자의 중입자치료 후 3년 국소제어율은 93%, 5년 국소제어율은 88%, 3년 생존율은 73%로 나타났다. 연세암병원과 일본 양자과학기술연구개발기구(QST)의 공동연구에서도 이전에 방사선치료를 받은 재발성 직장암 환자에서 중입자치료가 X선 재조사보다 국소재발과 사망, 장기 부작용을 유의하게 낮춘 것으로 나타났다.

연세암병원은 이번 회전형 치료기 2호기 가동으로 고정형 1대와 회전형 2대 등 보유 중인 중입자치료기 3대를 모두 가동한다. 회전형 치료기는 환자 주변을 360도 돌며 여러 각도에서 중입자선을 조사할 수 있어 종양의 위치와 형태, 주변 장기 분포에 따라 조사 방향을 정밀하게 설정할 수 있다. 병원 측은 회전형 중입자치료기 2대를 포함해 총 3대를 운영하는 의료기관은 세계 최초라고 설명했다. 하루 약 40명, 연간 1만800명의 환자를 치료할 수 있는 체계다.

금웅섭 연세암병원 중입자치료센터장은 “주요 장기가 밀집해 수술이 어렵거나 기존 치료에 저항성을 보이는 난치성 종양의 경우 정상 조직 손상을 줄이면서 치료 효과를 높이는 것이 핵심”이라며 “회전형치료기 2호기 전면 가동을 통해 맞춤형 치료를 확대하게 됐다”고 말했다.

이상길 연세암병원장은 “중입자치료에서 무엇보다 중요한 것은 치료 적기를 놓치지 않는 것”이라며 “중입자치료는 다른 치료가 어려워진 뒤 찾는 선택지가 아니기에, 골든타임에 맞춰 적용을 적극적으로 검토할 필요가 있다. 중입자치료와 더불어 수술·항암화학요법·방사선요법이라는 3대 표준치료를 환자 상태와 진행 시기에 맞춤형으로 적용해 최선의 치료 성과를 얻을 수 있도록 온 힘을 다하겠다”고 말했다.

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