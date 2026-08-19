美금리 동결 우세·수출 네고에…환율 10개월 반 만에 1300원대

미국 연방준비제도(Fed·연준)가 다음 달 기준금리를 인상하지 않을 것이란 관측에 무게가 실리고 수출업체의 달러화 매도 물량(네고)이 출회되면서 원/달러 환율은 약 10개월 반 만에 1,300원대로 떨어졌다.

19일 서울 외환시장에서 미국 달러화 대비 원화 환율은 낮 12시2분께 1,399.0원으로 집계됐다.

19일 오전 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피 등 시황이 표시되고 있다.

환율 1,400원이 깨진 것은 작년 10월 2일(1,399.5원) 이후 10개월 반 만이다.

환율은 1,413.3원으로 출발해 장중 내내 낙폭을 키워갔다.

환율 하락은 연준의 9월 인상 기대 약화로 달러가 약세를 보인 영향으로 분석된다.

최근 발표된 미국의 소매판매, 소비자물가지수(CPI), 생산자물가지수(PPI)는 모두 시장 예상치를 하회했다.

여기에 수출업체들도 달러 매도 물량을 출회하면서 달러 하락 압력을 가하는 모양새다.

과거 월말에 몰리던 네고 물량은 반도체 기업을 중심으로 상시로 꾸준히 나오면서 원화 강세에 힘을 보태고 있다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지