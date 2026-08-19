울진 한울원전 4호기 원자로 자동 정지… "방사선 영향 없고 발전소 안정상태"

19일 오전 8시 50분쯤 경북 울진군 한울원전 4호기(100만㎾급) 원자로가 자동 정지됐다.

한국수력원자력 한울원자력본부는 터빈발전기 보호신호로 터빈이 정지되면서 발전소 보호계통이 작동해 원자로가 자동정지됐다고 밝혔다.

울진 한울원전 4호기 전경. 한울원자력본부 제공

한울본부는 상세 원인을 분석하고 있다.

한울본부 관계자는 "원자로 정지로 인한 방사선 영향은 없고 발전소는 안정상태를 유지하고 있다"고 말했다.

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