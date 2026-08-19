제니, 1년5개월 만에 새 앨범…또 빌보드 휩쓴다

K-팝 간판 걸그룹 '블랙핑크(BLACKPINK)' 멤버 겸 글로벌 팝스타 제니(JENNIE)가 새 음반을 낸다. 제니의 앨범 단위 신보는 지난해 3월 발표한 정규 1집 '루비(Ruby)' 이후 1년5개월 만이다.

19일 소속사 OA엔터테인먼트(ODDATELIER)에 따르면, 제니는 이달 말 발매를 목표로 새 EP 준비에 한창이다.

제니는 '루비'로 미국 빌보드 메인 앨범차트 '빌보드 200'에서 7위를 차지했다. 타이틀곡 '라이크 제니'를 비롯 이 음반에 실린 수록곡들을 대거 빌보드 메인 싱글차트 '핫100'에 올렸다.

앞서 제니는 또한 미국 '더 거버너스 볼', 덴마크 '로스킬데', 일본 '서머 소닉 2026' 등 전 세계 7개 대형 페스티벌 헤드라이너로 나서며 '페스티벌 퀸'의 입지를 굳혔다.

축제 무대에서 선공개한 '레스 댄 어 러버(Less than a Lover)', '폴른 엔젤(FALLEN ANGEL)', '락잇다운(lockitdown)' 등의 신곡들도 이번 음반 수록 후보로 기대를 모은다.

글로벌 차트 내 장기 흥행도 이어지고 있다. 제니가 호주 록 밴드 '테임 임팔라(Tame Impala)'와 협업한 곡 '드라큘라(Dracula)'는 22일 자 빌보드 '핫 100'에서 8위를 기록, 통산 12주째 톱10을 지켰다.

아울러 '드라큘라'는 '핫 댄스/일렉트로닉 송' 차트 32주 연속 1위, '핫 록 & 얼터너티브 송' 차트 14주 연속 1위를 달리며 글로벌 팝 시장 내 존재감을 증명하고 있다.

<뉴시스>

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