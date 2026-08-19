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제주개발공사 사장에 김도영 전 GS건설 상무 지명

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제주=임성준 기자 jun2580@segye.com

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제주도 “영업·수출·건설·신규사업 등 27년간 다양한 실무·경영 경험”

제주도는 제13대 제주개발공사 사장 후보자로 김도영(56) 전 GS건설㈜ 상무를 지명했다고 19일 밝혔다.

 

제주개발공사는 응모자 6명을 대상으로 임원추천위원회 서류심사와 면접을 거쳐 2명의 사장 후보자를 제주도에 추천했다.

김도영 제주개발공사 사장 후보자. 제주도 제공
김도영 제주개발공사 사장 후보자. 제주도 제공

위성곤 제주도지사는 추천된 복수 후보자 가운데 김도영 전 GS건설 상무를 최종 후보자로 지명했다.

 

제주도는 김 후보자가 국내 대기업과 계열사에서 약 27년간 실무자부터 임원까지 다양한 직책을 거치며 쌓은 경험을 바탕으로 조직을 안정적으로 이끌고 공사가 당면한 현안을 해결할 적임자로 판단했다고 설명했다

 

김 후보자는 제주 출신으로, 1997년 ㈜LG유플러스에 입사한 뒤 2024년 GS건설㈜ 상무에 이르기까지 영업과 수출, 건설, 신규사업 발굴 등 여러 분야에서 경력을 쌓았다.

 

특히 대규모 조직에서 전략 기획과 신규사업 발굴을 비롯해 재무·데이터 기반의 유통관리 등 다양한 업무를 수행하며 조직관리와 경영 전반에 대한 역량을 축적해 온 것으로 평가받고 있다. 

 

위 지사는 제주개발공사가 최근 먹는샘물 ‘제주삼다수’ 매출 부진을 겪고 있어 유통과 수출 확대 등 경영 개선을 위한 적임자로 김 후보자를 낙점한 것으로 알려졌다.

 

제주도는 이달 말 제주도의회에 인사청문을 요청할 계획이다.


제주=임성준 기자 jun2580@segye.com 기자페이지 바로가기

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