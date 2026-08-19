인천공항, 한국적 정취 담은 공공예술 작품 전시회 열어

인천공항공에서 한국적 정취를 담은 공간형 설치 작품전이 열린다.

인천국제공항공사는 경기문화재단과 함께 공공예술 협력사업으로 윤민섭 작가의 ‘박새의 여행’을 인천공항 제2여객터미널에서 선보인다고 19일 밝혔다.

인천공항 제2터미널에 설치된 윤민섭 작가의 박새의 여행. 인천국제공항공사 제공

이번 전시는 제2여객터미널 서편 탑승구역 222~223 게이트 인근에서 무료로 진행된다. 전시기간은 12월 16일까지 약 4개월이다.

윤민섭 작가가 참여한 이번 전시는 ‘여행과 공간 이동’에 대한 감성을 하나의 풍경으로 풀어낸 공간형 설치 작업으로 철사와 알루미늄을 활용해 평면의 드로잉을 3차원 공간으로 옮겨놓은 듯한 조형 방식이 특징이다.

윤 작가는 한국 민화와 수묵화에서 영감을 받아 한옥과 소나무, 말과 강아지 등의 동물을 소재로 가을걷이가 끝난 한국의 여유로운 시골 풍경을 작품에 담아냈다.

특히 도심에서 흔히 볼 수 있는 한국의 텃새 ‘박새’가 시골집 곳곳을 둘러보는 여정을 상상하며 공항을 통해 저마다의 여정을 떠나는 여행객들의 감성을 하나의 풍경으로 구성했다.

윤 작가는 “오래된 기억과 감성에서 출발한 이미지를 통해, 공항이라는 분주한 공간을 지나는 여행객들에게 잠시 멈추어 사유할 수 있는 시간을 선사하고자 했다”고 작품 의도를 설명했다.

김창규 인천국제공항공사 운영본부장은 “이번 전시를 통해 인천공항을 방문하는 국내외 여행객들에게 색다른 볼거리를 제공할 수 있을 것으로 기대된다”며 “인천공항은 공항 본연의 기능을 넘어, 여객들에게 예술적 경험을 선사하는 복합문화공간으로서 차별화된 가치를 전달할 것”이라고 말했다.

한편 공사와 경기문화재단은 2020년부터 협력해 공공예술 프로젝트를 진행해 왔으며, 2023년부터 김소산 작가의 궁중잔치, 김용관 작가의 Clouds Spectrum, 김신아 작가의 개체의 본능, 홍범 작가의 기억의 정원을 선보였다.

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