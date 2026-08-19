비엣젯항공, 한국-베트남 노선 항공권 할인

비엣젯항공은 한국과 베트남을 잇는 전 노선을 대상으로 프로모션을 실시한다고 19일 밝혔다.

프로모션은 20일까지 진행되며 인천과 부산에서 하노이, 호치민, 나트랑, 다낭, 푸꾸옥, 하이퐁 등 베트남 주요 도시를 연결하는 한국–베트남 간 모든 직항 노선을 대상으로 한다. 해당 기간 동안 에코 클래스 운임은 공항세 및 유류할증료를 포함해 편도 12만9000원부터 제공된다. 디럭스와 스카이보스 운임의 경우 프로모션 코드 ‘HIVJ20’을 입력하면 20% 할인 혜택(공항세 및 유류할증료 제외)을 받을 수 있다.

비엣젯항공은 한국과 베트남을 잇는 전 노선을 대상으로 프로모션을 실시한다. 비엣젯항공 제공

할인 혜택이 적용된 항공권은 비엣젯항공 공식 홈페이지와 모바일 앱을 통해 예약할 수 있다. 탑승 기간은 오는 9월 7일부터 내년 3월 31일까지다. 성수기와 공휴일 및 일부 기간에는 혜택이 적용되지 않을 수 있다.

현재 비엣젯항공은 한국과 베트남을 잇는 11개 직항 노선을 운영하며 인천과 부산에서 하노이, 호치민, 다낭, 나트랑, 푸꾸옥, 하이퐁 등 베트남 주요 도시를 연결하고 있다. 또 베트남을 거점으로 국제선 네트워크를 확대하며 한국 여행객의 아시아 여행 선택지도 넓히고 있다. 이번 프로모션을 통해 한국 여행객들은 올 하반기 여행을 보다 합리적으로 계획하고, 여행 목적과 예산에 따라 실속형 운임부터 유연한 일정 변경, 프리미엄 서비스까지 다양한 옵션을 선택할 수 있다.

이와 함께 비엣젯항공은 11월 10일부터 필리핀 신규 노선 3개가 운항을 시작한다. 호치민-세부, 하노이-세부, 호치민–클락 노선으로 각 노선은 주 3회 왕복 운항한다.

10월 25일부터는 호치민–치앙마이 직항 노선을 주 4회 왕복 운항하며 12월 20일부터 다낭–오사카(간사이) 신규 노선을 주 4회 왕복 운항한다.

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