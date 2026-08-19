김민석, 공개 최고위 첫 주재…"계파 없고, 고려 안 한다"

더불어민주당 김민석 대표는 당 대표 취임 뒤 처음으로 진행된 공개 최고위에서 원팀 기조를 강조했다.



김 대표는 이날 부산광역시당에서 열린 최고위에서 "계파는 없다. 고려하지 않겠다"면서 "지도부는 밖을 향해서 힘을 모을 것"이라고 말했다.

더불어민주당 김민석 대표를 비롯한 최고위원들이 19일 부산 동구 더불어민주당 부산시당에서 열린 부산 최고위원회에 참석해 있다. 연합뉴스

이어 "김민석 지도부는 1인 1표 당원 주권에 의한 첫 선택으로, 그중에서 특별히 당원 주권 핵심인 권리 당원과 대의원에 있어서는 압도적인 지지를 받고 출발한 지도부"라며 "제가 주장한 민생·실용·확장 노선이 권리당원과 대의원들에 의해서 압도적인 지지를 받았다"고 설명했다.



이어 "노선은 명확하게 하겠다"며 "당원이 선택해 준 노선으로 하겠다"고 덧붙였다.



그러면서 "인사는 투명하게 하겠다. 능력주의로 하겠다"며 "화합은 일 중심으로 하겠다"고 약속했다.



김 대표는 "국민 여론에 있어서 비등비등했던 부분들은 더 보완을 해나가겠다"며 "당심과 민심의 거리를 없애는 지도부가 되겠다"고 말했다.



김 대표는 지난 17일 대전에서 열린 전당대회에서 최종 득표율 54.08%를 얻어 정청래 후보(45.92%)를 꺾고 승리했지만, 국민 여론조사에선 49.30%를 득표해 정 후보(50.70%)에 근소하게 뒤졌다.



김 대표는 아울러 "새벽부터 국민을 든든히 지키는 민주당이 되겠다"며 "저는 총리일 때 새벽 총리를 자임했는데, 당 대표가 돼서는 새벽 당 대표를 자임하겠다"고 강조했다.



이어 "다른 여러 사안을 결정하는 실제의 최고회의는 대부분 비공개돼 왔다"며 "그 부분을 필요하면 원칙적으로 공개하겠다"고 말했다.

<연합>

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