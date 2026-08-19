복잡한 민원 신속 해결… 영종구, ‘마을행정사’ 서비스

인천 영종구가 주민 밀착형 ‘마을행정사’ 제도를 본격 운영한다. 올해 7월 인천형 행정체제 개편으로 새로운 영종 시대를 맞아 복잡하고 생소한 절차나 민원 처리 과정에서 불편을 느끼는 구민들을 돕기 위한 취지다.

인천 영종구가 주민 밀착형 ‘마을행정사’ 제도를 본격 운영한다. 영종구 제공

19일 영종구에 따르면 이번 마을행정사는 전문적인 행정 상담과 서류 작성 대행 서비스를 제공한다. 주민들의 권익은 보호하고 행정 문턱을 낮추기 위해 추진된다. 관련 궁금증이 있거나 서류 작성이 어려운 구민이라면 누구나 부담 없이 무료로 상담할 수 있다.

주요 내용은 △행정기관 제출 민원서류 작성 대행 및 제출 방법 안내 △행정처분 관련 권리구제 상담 △영업정지 구제를 비롯한 행정심판 청구 등이다. 매주 수요일 오후 2∼4시 영종구청(하늘중앙로 201) 3층 민원지적과를 찾으면 된다.

손화정 영종구청장은 “영종구 개청과 함께 구민들이 느낄 수 있는 어려움을 덜고자 마을행정사를 선보이게 됐다”며 “향후에도 구민 눈높이에 맞춘 현장 중심의 서비스를 지속적으로 확대할 것”이라고 말했다.

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