'당근알바' 주의보…방문 메이크업 알바생 성폭행한 남성 입건

중고 거래 플랫폼 '당근'을 통해 방문 메이크업 아르바이트생을 집으로 유인해 성폭행한 30대 남성이 입건됐다.



서울 관악경찰서는 강간 등 혐의로 30대 A씨를 조사 중이라고 19일 밝혔다.

사진=연합뉴스

A씨는 지난 2일 당근 아르바이트 구인 시스템 '당근알바'에 "프로필 촬영을 위해 출장 메이크업을 해줄 사람을 구한다"는 글을 올렸다.



이 글을 보고 알바에 지원한 B씨가 집으로 찾아오자 A씨는 일방적인 신체 접촉을 했다.



이에 B씨가 거부 의사를 표하자 성폭행을 한 것으로 조사됐다.



이후 집을 빠져나온 B씨가 경찰에 신고해 수사가 시작됐다.



경찰은 A씨를 상대로 정확한 사건 경위를 조사 중이다.



당근에 따르면 지난해 당근알바를 이용한 지원 횟수는 5천만회를 웃돌았다.



이런 가운데 최근 '당근알바'를 악용한 범죄가 잇따르고 있어 주의가 필요하다.



알바 지원자가 의뢰인의 집에 접근해 범행을 시도하는 경우도 있었다.



지난 6월 경기도 남양주에서는 청소 알바를 하겠다고 속이고 여성의 집에 들어가 흉기로 위협한 30대 남성이 경찰에 붙잡혔다.



지난 5일에는 서울 노원구에서 가사도우미 의뢰를 받은 20대 남성이 의뢰인 집의 금품을 훔치다 걸려 입건되기도 했다.

<연합>

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