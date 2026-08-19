김재중, 학폭 피해 고백…"날 왜 이렇게 때렸을까"

가수 김재중이 학창 시절 학교폭력 피해를 당했던 사실을 털어놨다.

최근 유튜브 채널 '꼰대희'에는 김재중이 게스트로 출연한 영상이 공개됐다.

김재중. 유튜브 채널 꼰대희 캡처

이날 김재중은 어린 시절을 회상하던 중 "2차 성징을 느끼기에는 삶이 너무 힘들었다. 진짜 힘들었다"며 "왜 이렇게 날 왜 이렇게 때렸을까"라고 말해 눈길을 끌었다.

김재중은 학창 시절 일부 선배들에게 괴롭힘을 당했다고 밝혔다. 그는 "조금 하얀 애들, 자기네들하고 반대되는 애들한테 늘 '눈 안 깔아?'라고 했다"며 눈을 피하지 않으면 선배들이 자신을 뒷골목으로 끌고 갔다고 회상했다.

외모 때문에 시비가 붙는 일도 있었다. 김재중은 자신을 좋아하는 여학생이 있다는 이유로 선배들에게 끌려간 적도 있었다며 당시를 떠올렸다. "학교에서 어떤 애가 저를 좋아했다. 예쁜 애였는데 걔가 날 좋아한다고 형들이 저를 끌고 갔다"고 말했다.

반복되는 괴롭힘 탓에 사람들과 눈을 마주치는 것조차 피하게 됐다고 했다. 김재중은 "제가 살짝 거북목이 있는데 이거 정말 다 어렸을 때다. 하도 땅을 많이 보고 다녔다. 눈 안 마주치려고 그랬다"고 고백했다.

이어 "집에서 학교까지 직진으로 갈 수 있는 길이 있는데도 살짝 산 타고 올라가는 길이 있었다. 그렇게 돌아다녔다. 안 마주치려고"라고 밝혀 안타까움을 자아냈다.

김재중은 당시 어려운 가정 형편과 주변 환경에서도 벗어나고 싶었다고 전했다. 그는 "집안이 그렇게 유복하지도 않았고 주변에 불량한 학생들도 많았다. 그게 너무 싫었다. 그냥 빨리 그곳에서 벗어나고 싶었다"며 자신이 좋아하던 노래를 통해 새로운 길을 찾게 됐다고 설명했다.

이후 가수가 되겠다는 꿈을 품고 홀로 서울로 향한 김재중은 고시원 생활과 각종 아르바이트를 병행했다. 당시 생활고에 시달렸다는 그는 "돈이 없으니까 라면이 거의 전부였다"며 라면 한 봉지를 한 번에 먹는 것조차 아까워 면과 수프를 나눠 끼니를 해결했다고 회상했다.

또 "50원이 없어서 지하철을 못 탔다. 압구정동에서 광화문, 충정로까지도 걸어 다녔다"며 "그냥 계속 걸었다"고 당시를 떠올렸다.

<뉴시스>

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