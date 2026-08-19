홍민기, 데이트 폭력 의혹…폭로글 확산

배우 홍민기가 데이트 폭력 의혹에 휩싸였다.

19일 연예계에 따르면, 인플루언서 A씨는 이날 자신의 소셜미디어를 통해 홍민기를 겨냥한 폭로글과 함께 법무법인을 통해 보낸 내용증명을 공개했다. A씨는 이후 홍민기의 사진을 올리며 "앞 스토리 이분 얘기 맞다"고 밝혀 폭로 대상이 홍민기임을 직접 지목했다.

홍민기. 인스타그램

공개된 내용증명은 지난 7월 28일 작성된 것으로, 제목은 '불법 범죄 행위에 대한 법적 조치 예고 통보'다. 문서에는 홍민기가 A씨를 상대로 위험한 물건을 던지고 폭행과 협박 등을 했다는 주장이 담겼다.

A씨 측은 홍민기가 길거리에서 자신을 향해 소주병을 던져 깨뜨렸다고 주장했다. 또한 자신이 다른 남성과 바람을 피운다고 의심해 수십 차례 전화를 걸었으며, 이후 만난 자리에서는 살해를 암시하는 취지의 말을 했다고 주장했다.

신체적 폭행을 당했다는 주장도 나왔다. 내용증명에는 홍민기가 A씨의 어깨를 강하게 때리고 밀치며 목을 잡는 등의 폭행을 했다는 내용이 적힌 것으로 전해졌다.

A씨는 홍민기가 자신의 휴대전화와 카카오톡 메시지를 몰래 확인하는 등 사생활을 침해했다고도 주장했다. 아울러 홍민기가 술을 마신 상태에서 전동 킥보드에 자신을 태우고 운전하다 자신이 크게 다쳤다며 당시 상처 사진이 존재한다고 주장했다.

다만 현재까지 공개된 내용은 A씨가 내용증명을 통해 제기한 주장으로, 사실관계가 공식적으로 확인된 것은 아니다. 홍민기 측의 구체적인 입장 역시 나오지 않았다.

<뉴시스>

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