디젤값 폭등해 미국경제 강타…중간선거 앞 트럼프에 악재

디젤 가격이 폭등해 미국 기업과 소비자들의 부담을 가중하고 있다고 파이낸셜타임스(FT)가 18일(현지시간) 보도했다.



보도에 따르면 디젤의 주유소 판매 가격은 이날 갤런당 5.47달러를 기록해 역대 최고치인 5.82달러에 바짝 다가섰다.

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디젤 가격은 지난 한 달간 8% 급등했다. 원유와 디젤 가격의 격차를 나타내는 '크랙 스프레드'(정제 마진)는 최근 연일 사상 최고치를 경신하고 있다.



이는 미국-이란 전쟁과 러시아-우크라이나 전쟁으로 생산에 차질이 빚어지고 전 세계적으로 공급이 막힌 데 따른 결과다.



톰 클로자 걸프오일 수석 에너지 고문은 "이미 조용한 위기라고 할 수 있는 상황"이라며 "경제의 중간층을 강타하는 충격이어서 상당히 큰 영향을 미칠 것으로 본다"고 말했다.



가격 급등은 트럭 운전사와 농민들의 비용을 끌어올리며 경제 전반으로 번져나가 인플레이션을 재점화하고 가계 사정이 빠듯한 미국 소비자들을 압박하고 있다.



전미흑인농민협회(NBFA)의 존 보이드 회장은 "전쟁 여파로 비료 가격이 폭등한 데 이어 디젤 가격까지 치솟아 많은 농가가 압류 위기에 처해 있다"며 "트랙터 연료탱크가 100갤런에 달해 한 번 주유하는 것조차 큰 부담"이라고 토로했다.



특히 겨울을 앞두고 난방유를 구매하려는 가계, 연말 쇼핑 시즌을 앞두고 재고를 확보하려는 소매업체, 수확을 준비하는 농가가 많은 시점이어서 연료 가격 상승의 충격이 더 클 수 있다.



연료발 인플레이션 공포는 미 국채 매도세로도 이어져 국채 금리가 수년 만에 최고 수준으로 치솟았고, 일반 국민의 대출 이자 부담까지 가중하고 있다.

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이번 디젤값 폭등은 미국과 이란 간의 무력 충돌로 호르무즈 해협 통항이 제한되고 중동 지역 에너지 인프라가 폭격을 맞으면서 본격화됐다.



여기에 우크라이나의 드론 공격으로 세계 주요 공급국인 러시아의 정유시설이 큰 타격을 입고 러시아가 수출을 축소한 점도 공급난을 부추겼다.



미국 정유업계가 공장을 최대치로 가동하며 글로벌 시장으로 연료를 쏟아내고 있지만, 재고가 바닥을 드러내고 있어 현 수준을 유지하기 어렵다는 분석이 나온다.



전문가들은 허리케인 등 자연재해나 시설 유지보수, 추가 전쟁 피해 등 단 한 번의 돌발 변수만으로도 디젤 가격이 갤런당 6~7달러 선까지 치솟을 수 있다고 경고한다고 FT는 전했다.



연료 가격 폭등은 오는 11월 중간선거를 앞둔 도널드 트럼프 대통령에게 커다란 정치적 부담이 될 수 있다.



트럼프 행정부는 전략비축유 방출과 일부 제재 완화 등 공급난 해소책을 내놓았으나, 중간선거를 앞두고 유권자들의 불만이 고조될 경우 연료 수출 제한과 같은 한층 극단적인 조치를 재검토할 가능성도 제기된다.

<연합>

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