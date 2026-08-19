디젤값 폭등해 미국경제 강타…중간선거 앞 트럼프에 악재

농가·중산층 직격…이란 전쟁·러 정유시설 타격에 공급망 쇼크
디젤 가격이 폭등해 미국 기업과 소비자들의 부담을 가중하고 있다고 파이낸셜타임스(FT)가 18일(현지시간) 보도했다.
보도에 따르면 디젤의 주유소 판매 가격은 이날 갤런당 5.47달러를 기록해 역대 최고치인 5.82달러에 바짝 다가섰다.
디젤 가격은 지난 한 달간 8% 급등했다. 원유와 디젤 가격의 격차를 나타내는 '크랙 스프레드'(정제 마진)는 최근 연일 사상 최고치를 경신하고 있다.
이는 미국-이란 전쟁과 러시아-우크라이나 전쟁으로 생산에 차질이 빚어지고 전 세계적으로 공급이 막힌 데 따른 결과다.
톰 클로자 걸프오일 수석 에너지 고문은 "이미 조용한 위기라고 할 수 있는 상황"이라며 "경제의 중간층을 강타하는 충격이어서 상당히 큰 영향을 미칠 것으로 본다"고 말했다.
가격 급등은 트럭 운전사와 농민들의 비용을 끌어올리며 경제 전반으로 번져나가 인플레이션을 재점화하고 가계 사정이 빠듯한 미국 소비자들을 압박하고 있다.
전미흑인농민협회(NBFA)의 존 보이드 회장은 "전쟁 여파로 비료 가격이 폭등한 데 이어 디젤 가격까지 치솟아 많은 농가가 압류 위기에 처해 있다"며 "트랙터 연료탱크가 100갤런에 달해 한 번 주유하는 것조차 큰 부담"이라고 토로했다.
특히 겨울을 앞두고 난방유를 구매하려는 가계, 연말 쇼핑 시즌을 앞두고 재고를 확보하려는 소매업체, 수확을 준비하는 농가가 많은 시점이어서 연료 가격 상승의 충격이 더 클 수 있다.
연료발 인플레이션 공포는 미 국채 매도세로도 이어져 국채 금리가 수년 만에 최고 수준으로 치솟았고, 일반 국민의 대출 이자 부담까지 가중하고 있다.
이번 디젤값 폭등은 미국과 이란 간의 무력 충돌로 호르무즈 해협 통항이 제한되고 중동 지역 에너지 인프라가 폭격을 맞으면서 본격화됐다.
여기에 우크라이나의 드론 공격으로 세계 주요 공급국인 러시아의 정유시설이 큰 타격을 입고 러시아가 수출을 축소한 점도 공급난을 부추겼다.
미국 정유업계가 공장을 최대치로 가동하며 글로벌 시장으로 연료를 쏟아내고 있지만, 재고가 바닥을 드러내고 있어 현 수준을 유지하기 어렵다는 분석이 나온다.
전문가들은 허리케인 등 자연재해나 시설 유지보수, 추가 전쟁 피해 등 단 한 번의 돌발 변수만으로도 디젤 가격이 갤런당 6~7달러 선까지 치솟을 수 있다고 경고한다고 FT는 전했다.
연료 가격 폭등은 오는 11월 중간선거를 앞둔 도널드 트럼프 대통령에게 커다란 정치적 부담이 될 수 있다.
트럼프 행정부는 전략비축유 방출과 일부 제재 완화 등 공급난 해소책을 내놓았으나, 중간선거를 앞두고 유권자들의 불만이 고조될 경우 연료 수출 제한과 같은 한층 극단적인 조치를 재검토할 가능성도 제기된다.
<연합>
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