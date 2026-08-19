원주시, 야간∙휴일에도 24시간 어린이 환자 진료체계 구축

강원 원주시는 야간은 물론 휴일까지 지역 내 소아환자가 필요한 진료를 안정적으로 받을 수 있도록 의료 공백을 최소화할 계획이이라고 19일 밝혔다.

원주시청 전경. 원주시 제공

원주시는 현재 경증 환자를 위한 달빛어린이병원과 공공심야어린이병원을 운영하고 있다. 원주·충주권역 지자체, 원주세브란스기독병원과 협력해 24시간 소아 중증 응급진료체계도 이어가고 있다.

달빛어린이병원은 평일 야간·휴일 외래진료를 통해 소아 경증환자를 진료하고 있다. 공공심야어린이병원은 평일 야간 진료와 입원치료가 가능해 야간시간대 소아환자의 진료 공백을 보완하고 있다.

응급진료가 필요한 경우에는 원주세브란스기독병원에서 24시간 소아 응급진료를 받을 수 있다.

원주시는 지난해 원주·충주권역 지자체 및 원주세브란스기독병원과 소아청소년 응급의료지원을 위한 협약을 체결하고 야간·휴일에도 소아 응급환자가 적기에 진료를 받을 수 있도록 24시간 응급진료체계를 이어가고 있다.

원주시는 앞으로도 의료기관 및 참여 지자체와 긴밀한 협력체계를 유지해 각 사업을 안정적으로 운영하는 한편 소아환자가 필요한 진료를 적기에 받을 수 있도록 지역 내 소아의료 지원체계를 지속 강화해 나갈 계획이다.

임영옥 원주시보건소장은 “아이들이 야간이나 휴일에 갑자기 아플 때 적기에 진료 받을 수 있는 의료체계는 지역사회에 꼭 필요한 기반”이라며 “시민들이 필요한 상황에서 적절한 의료서비스를 이용할 수 있도록 관련 사업을 적극 안내하고 지역 내 소아의료 공백을 줄이기 위해 의료기관과 지속적으로 협력해 나가겠다”고 말했다.

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