모두의 AI에 도전장… SKT·KT·카카오 등 6파전

국내 인공지능(AI) 모델을 기반으로 대국민 서비스를 제공하는 모두의 AI 프로젝트 참여 사업자 공모에 6개 사업자(컨소시엄)가제안서를 제출했다.

과학기술정보통신부는 18일 모두의 AI 프로젝트 참여 사업자 공모 결과, SK텔레콤·엠케이디·이스트소프트·제논·카카오·KT가 각각 주관하는 총 6개 컨소시엄(사업자)의 제안이 접수됐다고 밝혔다.

SK텔레콤은 굿닥, 노타, 라이너, 신한카드, SK브로드밴드, 엘리스그룹,티맵모빌리티, 하나카드 등 19개 기관과 컨소시엄을 꾸렸다. 카카오는 루닛, 서울대학교병원, LG전자, LG유플러스,LG CNS, 신한은행 등 14개 기관과 손잡았으며, KT는 다음, 리벨리온, 업스테이지, NC AI, 한국교육방송공사(EBS) 등 16개 기관을 컨소시엄으로 묶었다.

이스트소프트는 메가존, 와이즈넛, 폴라리스오피스, 한국생산성본부 등 6개 기관과 함께했다. 엠케이디와 제논은 컨소시엄 구성 없이 단독으로 제안서를 냈다.

모두의 AI는 외산 AI 서비스 의존도를 낮추고 AI 이용 격차를 해소하기 위해 정부가 추진하는 AI 보편화 사업이다. 국산 AI 모델을 기반으로 범용 AI 챗봇과 공공 AI 에이전트를 올해 안에 출시하고, 내년 이후에는 자산 관리·학습 코칭·노후 설계 등이 가능한 '전 국민 1인 1 에이전트' 체계로 단계적으로 고도화하는 것이 목표다.

과기정통부는 제출 서류의 적합성 검토와 서면 평가(적부심사), 발표평가를 거쳐 이달 말까지 사업자를 선정할 방침이다. 이후 협약 체결 및 베타 서비스 등을 통해 연내 서비스를 개시한다는 목표다.

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