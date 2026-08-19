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조희대, 관례 깨고 새 대법관 서면 제청

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홍윤지·윤준호·이지안 기자

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손봉기·김성수… 청와대와 마찰음
노태악 퇴임 이후 5개월여 만에
與 “曺 탄핵 이유 더 늘었다” 격앙

조희대 대법원장이 18일 새 대법관으로 손봉기(60·사법연수원 22기) 대구지법 부장판사와 김성수(57·24기) 서울고법 부장판사를 이재명 대통령에게 임명 제청했다. 노태악 전 대법관의 퇴임으로 대법관 공석이 발생한 지 5개월여 만이다.

 

조 대법원장은 올해 3월 퇴임한 노 전 대법관의 후임으로 손 부장판사를, 다음달 7일 퇴임하는 이흥구 대법관의 후임으로 김 부장판사를 이날 서면 제청했다. 다만 청와대와 대법원은 김 부장판사 제청에 대해서만 협의를 이뤘고, 손 부장판사에 대해선 끝내 의견 조율이 되지 않은 것으로 알려졌다. 대법원장이 대통령을 찾아가 대면으로 제청하는 그간 관례 대신 이날 서면 제청 형식을 택한 것도 이러한 이유 때문인 것으로 전해졌다.

 

손봉기(왼쪽), 김성수.
손봉기(왼쪽), 김성수.

손 부장판사는 부산 출생으로 달성고, 고려대 법학과를 나왔다. 대구·울산 지역법관으로 대법원 재판연구관, 울산지법 수석부장판사 등을 지냈다. 김명수 대법원장 시절 실시된 첫 법원장후보추천제를 통해 대구지법원장이 됐다. 김 부장판사는 전남 함평 출신으로 광주 인성고와 한양대 법학과를 졸업했다. 서울고법 판사, 법원행정처 윤리감사심의관, 청주지법 수석부장판사 등을 두루 역임했다.

 

앞서 1월 노 전 대법관 퇴임을 앞두고 구성된 후보추천위원회는 4명을 추천했으나 최종 후보를 둘러싼 청와대와 대법원 간 견해차로 7개월간 제청이 이뤄지지 않았다. 청와대는 이날 공식 입장을 내놓지 않았지만 여당 내에서는 “협의 없는 기습 제청으로 탄핵 이유가 더 늘었다”(송영길 의원)라는 격앙된 목소리가 나왔다.


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