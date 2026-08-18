2분기 낸드 매출 77% 급증… 삼성·SK, 나란히 1·2위

AI(인공지능) 데이터센터 투자 확대로 기업용 솔리드스테이트드라이브(SSD) 수요가 급증하면서 삼성전자와 SK하이닉스가 올해 2분기 낸드플래시 시장에서 각각 점유율 1·2위를 차지한 것으로 나타났다.

18일 트렌드포스에 따르면 올해 2분기 글로벌 낸드플래시 상위 5개 업체의 합산 매출은 688억7000만 달러로 전 분기보다 77% 증가했다. 트렌드포스는 기업용 SSD 수요가 늘면서 낸드플래시 공급이 부족해졌고, 업체들이 계약 가격을 인상하면서 평균판매가격(ASP)이 크게 상승했다고 분석했다.

삼성전자와 SK하이닉스가 2026년 2분기 낸드플래시 시장에서 각각 점유율 1·2위를 차지한 것으로 나타났다. 뉴시스

삼성전자의 2분기 매출은 전 분기보다 70.7% 증가한 230억5930만 달러를 기록하며 1위를 유지했다. 시장 점유율은 31.6%에서 29.3%로 2.3%포인트 하락했다.

같은 기간 SK하이닉스의 낸드 매출은 89.5% 증가한 142억7290만 달러를 기록했다. 321단 공정 확대와 솔리다임의 고용량 쿼드러플 레벨 셀(QLC) 기업용 SSD 수요 증가 등이 실적을 끌어올렸다. 시장 점유율도 17.6%에서 18.2%로 상승했다.

마이크론은 상위 5개 업체 가운데 가장 높은 99.2%의 매출 성장률을 기록했다. 매출은 118억5000만 달러로 늘었다. 시장 점유율도 15.1%로, 키옥시아를 제치고 3위에 올랐다.

트렌드포스는 “3분기에도 AI 서버를 중심으로 기업용 SSD 수요가 견조한 가운데, 주요 낸드플래시 업체들이 D램과 고대역폭메모리(HBM) 투자에 집중하면서 낸드 신규 공급 확대가 제한될 것”이라고 분석했다.

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