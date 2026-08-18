기후장관 “신규원전 건설, 답 정해놓지 않아… 가스발전 일부 늘어날 것”

김성환 기후에너지환경부 장관은 18일 제12차 전력수급기본계획의 신규 원전 반영 여부에 대해 “답을 정해놓고 하는 방식이 아니다”라고 말했다. 이달부터 9월까지 공론화를 거쳐 10월쯤 정부안을 내놓을 예정이다.

김 장관은 이날 정부세종청사 기후부 기자실에서 가진 차담회에서 12차 전기본에 대해 “8월에 시작해서 9월 한 달 동안 우리 국민들과 전문가들 의견을 수렴하게 될 것”이라며 “최대 관심사는 원전을 할 것이냐, 말 것이냐다. 한다면 몇 개 정도를 추가할 것이냐, 이게 에너지믹스의 최대 쟁점이 될 것”이라고 했다.

18일 김성환 기후에너지환경부 장관이 정부세종청사에서 열린 기자간담회에서 현안에 대해 발언하고 있다. 뉴스1

그는 “답을 정해놓고 하는 방식이 아니라 토론회를 거쳐가면서 최대공약수를 찾고 의견을 수렴해서 결정하려 한다”고 했다.

김 장관은 신규 원전 필요 여부와 그 규모에 대한 개인 의견을 묻는 질문에는 “지금 이 자리에서 제 이야기를 말씀드리는 건 적절치 않아 보인다. 토론 과정을 거친 이후에 판단할 수 있도록 하겠다”고만 답했다.

김 장관은 12차 전기본에 대해 설명하며 “불가피하게 가스발전이 일부 늘어나게 될 텐데 가스발전에서 나오는 탄소 배출량을 어떻게 줄여나가서 궁극적으로 2050년 탄소중립으로 가는 과정을 어떻게 설계할 것인가, 이 전체 내용을 분야별 토론회에서 공론화를 시작할 것”이라고 했다. 이는 최근 용인·호남 반도체 산단과 관련해 업계의 LNG(액화천연가스) 발전 확대 요구를 수용하겠단 입장을 내비친 것으로 보인다.

산업용 전기요금을 지역별로 달리 매기는 제도는 다음 주 윤곽이 나올 예정이다. 김 장관은 이와 관련해 “오해가 있을 수 있어서 명칭을 ‘산업용 지역요금제’로 하기로 했다”며 “다음 주에 공청회를 통해 안을 공개하고 국민 여론 수렴을 할 것”이라고 했다.

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