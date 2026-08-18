靑, 법무장관 후임 인선 공식화…'개각 시간표' 시선 집중

정성호 법무부 장관이 18일 사직서를 제출하면서 정 장관의 교체 시점을 포함한 집권 2년 차 이재명 정부의 개각 시간표에 관심이 쏠린다.



일부에서는 정 장관의 사의에 대해 청와대가 일단 수용하는 듯한 모양새를 취했다는 점에서 조만간 법무부를 포함한 일부 부처의 개각이 이뤄질 것이라는 관측이 나온다.

건강상 이유와 함께 "검찰개혁 관련 주요 입법이 마무리됐다"는 취지로 사퇴 이유를 밝힌 정성호 법무부 장관이 18일 과천 법무부 청사를 나서며 기자의 질문에 답하고 있다. 연합뉴스

강유정 청와대 수석대변인은 이날 브리핑에서 정 장관의 사직서에 대한 질문이 나오자 "정 장관이 건강상 이유로 면직을 요청해왔다. 정 장관은 그동안 국민적 요구에 따라 맡은 바 역할을 충실히 수행해 왔다"고 말했다.



지난달 정 장관의 사의 표명 보도가 나왔을 때 청와대가 "사의 표명은 사실이 아니다"라고 반응한 것과 비교하면, 정 장관의 뜻을 존중하겠다는 의사를 내보인 것으로 해석할 수 있다.



그러면서 강 수석대변인은 "후속 인사 등의 조치가 이뤄질 때까지 맡은 바 역할을 다해 줄 것을 당부드렸다"며 법무부 장관 후임 인선 작업을 공식화하기도 했다.



법조계 일각에서는 그동안 정 장관이 물러날 경우 이진수 차관이 장관 직무대행으로 법무부를 이끌 것이라는 예상도 있었지만, 청와대의 이날 메시지로 인해 직무대행 체제로의 전환 가능성은 희박해졌다.



그만큼 후임 법무부 장관을 찾기 위한 발걸음은 빨라질 수밖에 없다.



특히 더불어민주당 전당대회가 끝나고 새 지도부가 들어선 시점에 정 장관이 사의를 밝히자, 법무부를 넘어 전체 개각 시계 역시 빨라지는 것 아니냐는 추측도 제기되고 있다.



하지만 반대편에서는 개각의 경우 변수가 적지 않은 만큼 그 시기를 예단하기는 어렵다는 반론도 나온다.



이 대통령이 법무부 장관만 '원포인트'로 교체하지 않는 이상, 중소벤처기업부를 포함한 다른 부처의 인선 과정이 연동될 수밖에 없다는 주장이다.



중기부 외에 보건복지부나 국토교통부의 장관 교체 가능성도 정치권에서 거론되는데 이 경우 인선 작업에 시간이 더 지체될 수 있으며 정 장관의 사표 수리 시점도 자연스럽게 함께 지연될 가능성이 있다.



나아가 개각이 단행되더라도 법무부 장관 인사청문회가 무난하게 이뤄질지 현재로서는 장담하기 어렵다는 점 등 정 장관의 거취가 완전히 정리되기까지는 곳곳에 고비가 남아있다는 목소리도 흘러나온다.

<연합>

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