서울~광명 KTX 9분 빨라진다… 3.2조 투입 ‘지하고속선’ 2036년 개통

서울 도심 병목 해소를 위해 수색에서 서울·용산을 거쳐 광명까지 24.5㎞ 지하 전용선을 구축하는 노선도. 국토교통부 제공

서울 도심 구간의 고질적인 병목 현상을 해소할 지하 고속철도 전용선 사업이 본격 추진된다. 사업이 완료되면 KTX 운행 시간이 최대 17분 이상 단축되고 운행 횟수도 대폭 늘어날 전망이다.

18일 국토교통부는 서울 수색에서 경기 광명을 잇는 24.5㎞ 구간의 ‘수색~광명 고속철도 건설사업’ 기본계획을 오는 19일 확정·고시한다고 밝혔다. 사업비 총 3조 2330억 원을 투입해 지하 전용선을 구축하는 프로젝트로, 목표 개통 시점은 2036년쯤이다.

‘한 지붕 다가구’ 끝… 도심 병목 해소로 속도·정시성 잡는다

현재 서울~광명 구간은 지상 선로를 KTX를 비롯해 새마을·무궁화 등 일반열차, 수도권 전철 1호선, 화물열차가 함께 공유하고 있다. 이로 인해 열차 간 간섭이 잦아 KTX가 제 속도를 내지 못하고 배차 간격을 줄이는 데도 한계가 있었다.

지하 전용선이 완공되면 고속철도와 일반철도 동선이 완전히 분리된다. 선로 정체가 풀리면서 소요 시간도 눈에 띄게 줄어든다.

지상 복잡 구간을 우회하던 행신~광명 구간은 이동 시간이 17분 30초가량 줄어들고, 병목이 극심했던 서울~광명 구간 역시 9분 15초쯤 단축돼 수도권 서북부와 서울 중심부의 이동성이 대폭 개선된다.

지하 전용선 신설을 통해 기존 경부선 지상 선로와의 간섭을 줄이는 수색~광명 고속철도 공사 구간도. 국토교통부 제공

일일 운행 25% 증편… 2년 설계 거쳐 착공 수순

선로 용량 확충에 따른 배차 확대 효과도 크다. 고속선 용량이 하루 238회 수준으로 늘어나면서 일일 KTX 운행 횟수는 기존 147회에서 183회로 약 25% 증가한다. 주말이나 출퇴근 시간대 좌석 부족난 해소에 기여할 것으로 보인다.

국토교통부는 이번 기본계획 고시를 시작으로 약 2년간의 설계 작업에 돌입한다.

김태병 국토교통부 철도국장은 “수색~광명 고속철도 전용선이 신설되면 서울역과 용산역을 오가는 고속열차가 한층 더 빠르고 촘촘하게 운행될 것”이라며 “현재 추진 중인 평택~오송 2복선화 사업 등과 연계해 전국 고속철도망 이용 편의를 지속해서 높이겠다”고 밝혔다.

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