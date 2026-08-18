국힘 윤리위, 비당권파 4인 주중 징계 결론

국민의힘 중앙윤리위원회가 18일 친한(친한동훈)계와 소장파 등 비당권파 의원 4명을 한꺼번에 불러 징계와 관련한 소명 절차를 진행했다. 6·3 지방선거 직후 반등했던 당 지지율이 두 달여 만에 큰 폭으로 꺾인 상황에서 장동혁 대표가 ‘잘 싸우는 정당’을 앞세워 당내 반대파에 대한 징계까지 밀어붙일 경우 ‘내부 단속’ 논란이 커질 수 있다는 우려가 나온다.

국민의힘 윤리위는 이날 서울 여의도 중앙당사에서 전체 회의를 열고 조경태·권영진·서범수·진종오 의원 4명을 불러 징계 사안에 대한 소명을 들었다. 당 안팎에서는 당원권 정지 이상의 중징계 가능성이 거론되는 가운데, 윤리위는 이르면 이번주 다시 회의를 열어 징계 여부와 수위 등을 결정할 것으로 알려졌다.

(왼쪽부터)국민의힘 조경태, 권영진, 진종오 의원이 18일 서울 영등포구 여의도 중앙당사에서 열린 당 중앙윤리위원회 전체회의에 출석하고 있다. 연합뉴스

조 의원은 윤리위 참석 후 기자들과 만나 “어떤 징계 수위를 내리더라도 나는 존중한다”면서도 “헌법과 민주주의를 지키려 했던 일인데, 그게 어떻게 해당 행위가 되겠느냐고 말씀드렸다”고 했다. 조 의원은 야당 몫 국회부의장 선출 과정에서 다른 당 의원들에게 같은 당 소속 박덕흠 국회부의장 후보를 낙선시켜야 한다고 종용한 이유로 윤리위에 제소됐다.

진 의원은 소명절차 후 “윤리위 질의 방식 자체가 ‘당신은 잘못했으니 오늘 여기서 판결받아라’ 유도하는 부분이 있어 매우 유감스럽다”며 “서면으로 (기피신청서를) 제출할 것”이라고 했다. 진 의원은 지난 6·3 국회의원 부산 북갑 보궐선거에서 무소속 한동훈 후보를 지원한 행위가 당의 징계 사유에 해당한다는 이유로 윤리위에 회부됐다.

권 의원은 상임위원회 배분 과정에서 정점식 원내대표의 멱살을 잡은 일로, 서 의원은 이달 초 ‘부산 돌려차기’ 사건 피해자 김진주(가명)씨가 참석하는 간담회에서 “돌려차기 한 번 하지”라고 말한 일로 각각 징계 대상에 올랐다. 조·서·진 의원은 친한계로 분류되고 권 의원도 장 대표에게 쓴소리를 해온 비당권파다. 앞서 친한계 배현진 의원과 김종혁 전 최고위원에 대한 윤리위 징계가 법원에서 잇따라 효력이 정지된 만큼, 이번 윤리위가 직접 소명 절차를 진행한 것도 앞선 절차 논란을 의식한 것으로 풀이된다.

한편, 정 원내대표는 18일 박근혜 전 대통령을 예방한다. 지난 6·3 지방선거 과정에서 박 전 대통령이 국민의힘을 위해 노력한 데 대해 감사의 뜻을 전하기 위해 마련된 자리다.

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