‘폭우피해’ 거제 찾은 여야 “정부 조속 복구·지원을”

여야는 18일 경남 거제 등 남부지방에 내린 폭우로 이재민과 산사태 등 피해가 잇따른 것과 관련해 정부 차원의 조속한 복구와 지원을 한목소리로 촉구했다.

김민석 더불어민주당 신임 대표가 18일 서울 동작구 국립서울현충원에서 신임 지도부와 현충탑 참배를 위해 발걸음을 옮기고 있다. 뉴스1

더불어민주당 김민석 대표는 이날 국회 본청에서 강훈식 대통령 비서실장, 홍익표 청와대 정무수석과 접견한 자리에서 전날 거제 수해 현장을 찾은 사실을 언급하며 “제가 깜짝 놀랄 정도로 상상을 못한 전경이 거제 아파트 수몰 현장에 펼쳐져 있었다”고 했다. 전날 민주당 전당대회에서 당대표로 선출된 김 대표는 취임 첫 일정으로 거제 폭우 피해 현장을 방문한 뒤 서울로 상경했다.

김 대표는 “피해 국민, 피해 주민들에게 빨리 보상하고 특히 정신적인 트라우마 같은 것들이 없도록 섬세하게 도와드릴 것인가에 대해서 정부도 최선을 다해 주시기를 바라고 당도 최선을 다하겠다”고 했다.

한병도 원내대표도 원내대책회의에서 “민주당은 이재명정부와 함께 폭우 피해 수습에 총력을 다하겠다”며 “정부와 긴밀히 협력해 현장에 필요한 인력과 장비, 행정 지원이 제때 투입되도록 돕겠다”고 했다. 관련 상임위원회를 중심으로 지원책을 마련하고 재난 예방과 피해 복구를 위한 입법도 서두르겠다고 밝혔다.

피해점검 나선 野 지도부 국민의힘 장동혁 대표(오른쪽 두 번째)와 정점식 원내대표(〃 네 번째)가 18일 집중호우 피해를 입은 경남 거제 주택가 인근 싱크홀 현장을 둘러보고 있다. 피해 주민들과 만난 장 대표는 신속한 복구를 약속했다. 거제=연합뉴스

국민의힘 장동혁 대표와 정점식 원내대표는 이날 김대중 전 대통령 서거 17주기 추모식과 원내대책회의 등 기존 일정을 취소하고 폭우 피해를 본 경남 거제를 찾았다. 산사태가 발생한 옥포동 아파트와 주민 임시 대피시설인 옥포초등학교, 상동동 싱크홀 현장 등을 점검한 뒤 오후에는 통영으로 이동해 피해 현장을 살폈다. 장 대표는 페이스북에 “이재민들께서 큰 불편 없이 안전하게 지내실 수 있도록 관계 기관의 각별한 노력을 부탁드린다”며 “국민의힘도 신속한 복구와 지원이 이루어질 수 있도록 최선을 다하겠다”고 했다. 김승수 원내운영수석부대표도 원내대책회의에서 특별재난지역 지정 등 정부의 신속한 지원을 촉구했다.

국민의힘은 민주당의 수해 대응을 겨냥한 공세도 폈다. 김태규 원내수석대변인은 “남부지방에 물벼락이 쏟아진 사흘 동안 민주당은 무엇을 했나”라며 폭우 기간 민주당이 전당대회를 치르고 법사위원들이 대법원장 탄핵 입장문을 냈다고 비판했다.

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