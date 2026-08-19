검색

유가 한달 새 25% 급등… 유류할증료 7단계 ‘껑충’

입력 :
신진영 기자 sjy@segye.com

인쇄 메일 url 공유 - +

미주 왕복 19만원 올라

국제유가 상승으로 다음달 해외여행객의 항공권 부담이 커진다. 9월 국제선 유류할증료가 크게 오르면서 뉴욕 등 미주 장거리 노선은 왕복 기준 이달보다 최대 19만원가량 더 내야 한다. 한 달 새 항공유 가격이 25% 넘게 뛴 영향이다.

인천공항 계류장 모습. 연합뉴스
인천공항 계류장 모습. 연합뉴스

18일 항공업계에 따르면 9월 발권 기준 국제선 유류할증료는 이달 14단계에서 21단계로 7단계 오른다. 유류할증료 단계는 국제 항공유 가격에 따라 부과액을 다르게 하기 위해 나눈 구간이다. 총 33단계로 나뉘며 단계가 높을수록 항공권에 붙는 부과액도 커진다.

대한항공의 경우 인천∼뉴욕·댈러스·보스턴·시카고·애틀랜타·워싱턴·토론토 등 장거리 노선의 편도 유류할증료가 이달 25만9200원에서 다음달 35만4000원으로 9만4800원(36.6%) 오른다. 단거리 노선도 부담이 커진다. 인천∼선양·칭다오·다롄·옌지 등 500마일 이하 노선의 편도 유류할증료는 이달 3만5200원에서 다음달 4만8000원으로 1만2800원(36.4%) 오른다.

아시아나항공의 9월 국제선 유류할증료는 노선별로 5만2000∼29만100원 오른다. 이달에는 3만6600∼20만2900원이 부과됐다. 뉴욕·로스앤젤레스(LA)·샌프란시스코·런던·파리 등 장거리 노선의 유류할증료는 편도 29만100원이다.


신진영 기자 sjy@segye.com 기자페이지 바로가기

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

오피니언

포토

장도연 'AI 남친 소개합니다!'
  • 장도연 'AI 남친 소개합니다!'
  • 웬디, '여신 포스' 비주얼 화제…몸매 정렬 맞춘 다이어트 비결은
  • 아일릿 민주 '반가운 손인사'
  • [포토] 사나 '깜찍한 꽃받침'