유가 한달 새 25% 급등… 유류할증료 7단계 ‘껑충’

국제유가 상승으로 다음달 해외여행객의 항공권 부담이 커진다. 9월 국제선 유류할증료가 크게 오르면서 뉴욕 등 미주 장거리 노선은 왕복 기준 이달보다 최대 19만원가량 더 내야 한다. 한 달 새 항공유 가격이 25% 넘게 뛴 영향이다.

인천공항 계류장 모습. 연합뉴스

18일 항공업계에 따르면 9월 발권 기준 국제선 유류할증료는 이달 14단계에서 21단계로 7단계 오른다. 유류할증료 단계는 국제 항공유 가격에 따라 부과액을 다르게 하기 위해 나눈 구간이다. 총 33단계로 나뉘며 단계가 높을수록 항공권에 붙는 부과액도 커진다.



대한항공의 경우 인천∼뉴욕·댈러스·보스턴·시카고·애틀랜타·워싱턴·토론토 등 장거리 노선의 편도 유류할증료가 이달 25만9200원에서 다음달 35만4000원으로 9만4800원(36.6%) 오른다. 단거리 노선도 부담이 커진다. 인천∼선양·칭다오·다롄·옌지 등 500마일 이하 노선의 편도 유류할증료는 이달 3만5200원에서 다음달 4만8000원으로 1만2800원(36.4%) 오른다.



아시아나항공의 9월 국제선 유류할증료는 노선별로 5만2000∼29만100원 오른다. 이달에는 3만6600∼20만2900원이 부과됐다. 뉴욕·로스앤젤레스(LA)·샌프란시스코·런던·파리 등 장거리 노선의 유류할증료는 편도 29만100원이다.

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