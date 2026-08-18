AI로 청년 일자리 4년간 26만8000개 사라졌다 [고용지표 악화]

지난 4년간 인공지능(AI) 노출도가 높은 업종에서 청년 일자리 26만8000개가 줄어든 것으로 집계됐다. 다만 AI가 청년 일자리를 뺏은 ‘원흉’이라기보다 ‘중고 신인’을 선호하는 구조를 증폭시킨 것으로 봐야 한다는 한국은행 연구 결과가 나왔다.



한은 조사국 고용연구팀은 18일 ‘BOK 이슈노트-청년고용 위축, AI 탓인가? 변화하는 경력 사다리와 대응 과제’ 보고서를 통해 이같이 밝혔다.

서울 한 대학 게시판에 붙은 AI 관련 행사 안내문 모습. 연합뉴스

보고서에 따르면 2022년 6월부터 2026년 6월까지 청년층(15∼29세) 일자리는 28만5000개 감소했다. 이 가운데 26만8000개(94.0%)가 AI 고노출 업종이었다. 같은 기간 50대 일자리는 오히려 23만개 늘었고, 이 중 17만3000개(75.2%)가 AI 고노출 업종이었다.



업종별로는 AI 활용 가능성이 큰 지식서비스업에서 청년 일자리가 대거 사라졌다. 4년 사이 정보서비스업 31.4%, 출판업 27.4%, 컴퓨터 프로그래밍·시스템 통합 및 관리업 16.6%, 전문서비스업 11.6% 순으로 청년 취업자 수가 감소했다.



오삼일 한은 고용연구팀장은 “AI는 (초년생이 맡는) 매뉴얼에 있는 업무를 주로 하는 반면 시니어는 맥락을 이해하고 조직에 특화된, 암묵지에 기반을 둔 일을 한다”며 “(시니어 업무는) AI가 대체하기 어렵기에 시니어는 혜택을 보고 주니어는 상대적으로 타격을 받는다”고 해석했다.



실제 최근 청년고용 감소는 AI가 업무를 자동화한 업종에 집중됐다. 반면 AI가 인간을 보조하는 ‘증강’ 활용 비중이 높은 업종에서는 같은 패턴이 나타나지 않았다.



AI 노출도가 높은 직업에 상대적으로 고학력 근로자가 많다 보니, 최근 학력별 실업률도 격차가 커졌다. 챗GPT가 출시된 2022년 11월 이후 대졸 청년층의 평균 실업률은 7.0%로 전문대졸 이하 청년층(5.4%)보다 1.6%포인트 높았다. 2019년 1월∼2022년 10월의 대졸 청년 실업률은 8.2%로 전문대졸 이하(8.0%)와 거의 차이가 없었다. 보고서는 이 같은 지표를 종합한 후 “AI가 모든 원인이라기보다는 기존의 ‘경력 사다리’ 약화를 AI가 더 가속화한 것으로 이해하는 것이 적절하다”고 분석했다. 청년 채용은 2022년 하반기 이전부터 감소 추세였다. 코로나19 확산기 때 과잉채용의 정상화, 기업의 수시채용·업무 외주화 증가 등이 맞물렸기 때문이다. 재택근무 확산도 AI에게 유리한 업무의 표준화·모듈화를 불러 결과적으로 청년고용을 악화시켰다.

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