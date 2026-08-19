기아 EV5, 테슬라 모델Y 제치고 1위

기아의 전기 스포츠유틸리티차량(SUV) EV5(사진)가 독일 자동차 전문지 비교 평가에서 테슬라를 제치고 종합 1위에 올랐다. EV5는 안전성과 편의성, 주행성능 등 주요 부문에서 모델Y를 큰 차이로 따돌리며 실사용 평가에서 우위를 보였다.



기아는 18일 독일 자동차 전문지 ‘아우토 모토 운트 슈포트’가 실시한 전기 SUV 비교 평가에서 EV5가 테슬라의 모델Y, 샤오펑(XPeng)의 G6, MG S6 EV를 제치고 종합 1위를 차지했다고 밝혔다. 이번 평가는 EV5와 모델Y, XPeng G6, MG S6 EV 4개 전기 SUV를 대상으로 진행됐다. 평가 항목은 차체, 안전성, 편의성, 파워트레인, 주행성능, 친환경성, 경제성 7개 부문이다.



EV5는 최종 종합 점수 588점을 기록해 모델Y 557점을 31점 차로 앞섰다. XPeng G6는 541점으로 3위, MG S6 EV는 528점으로 4위에 올랐다. 차체와 안전성 등 차량 기본 성능을 평가하는 특성 평가 항목 합산에서도 EV5는 404점을 받아 모델Y 337점을 67점 차로 압도했다.



격차가 가장 컸던 항목은 안전성 부문이다. EV5는 89점을 기록해 60점에 그친 모델Y를 29점 차로 앞섰다. EV5는 시속 100㎞에서 정지까지 냉간·온간 조건 모두 35m대의 제동거리를 기록한 반면, 모델Y는 각각 39.3m와 38.2m로 평가 대상 중 가장 긴 제동거리를 보였다.



차체 부문에서도 EV5는 100점을 받아 모델Y 76점을 큰 차이로 따돌렸다. 아우토 모토 운트 슈포트는 EV5가 높은 시트 포지션과 긴 보닛으로 SUV 특유의 개방감을 제공하고, 넓은 시트와 2열·적재 공간을 갖췄다고 평가했다.



편의성 부문에서도 EV5가 66점으로 모델Y(55점)를 앞섰고, 주행성능 부문에서도 EV5는 69점을 기록해 모델Y(60점)보다 높은 점수를 받았다.



기아 관계자는 “향후 Ev5의 실사용성과 안전을 최우선으로 고객과의 신뢰를 넓혀가겠다”고 밝혔다.

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