잠비아 현 대통령 재선 확정…야당 탄압 논란 속 61% 득표

야당 탄압 논란 속에 잠비아의 하카인데 히칠레마 현 대통령이 재선됐다고 잠비아 선거관리위원회가 18일(현지시간) 선언했다.



AP통신에 따르면 선관위는 이날 이른 시간 기준으로 현 대통령인 히칠레마 후보가 약 500만표 중 296만5천326표를 확보해, 야당 지도자 브라이언 문두빌레(185만6천217표)를 꺾고 결선 투표 없이 당선이 확정됐다고 밝혔다.

18일(현지시간) 잠비아 루사카의 물룽구시 국제컨퍼런스센터에서 열린 잠비아 대선에서 하카인데 히칠레마 잠비아 대통령이 재선에 성공하자 국가개발연합당(UPND) 대표들이 축하하고 있다. 로이터 연합뉴스

잠비아 대선에서 결선투표 없이 1차 투표에서 당선이 확정되려면 과반 득표를 해야 한다.



선관위의 당선 확정 발표 당시 득표율은 히칠레마 당선인이 61.4%, 차점자인 문두빌레 우호바 약 38%였다. 다만 개표가 진행되면서 득표율 수치는 바뀔 가능성이 있다.



히칠레마 대통령은 당선 확정 직후 낸 성명서에서 "우리의 상대편이 제시한 아이디어를 더 선호한 분들께 말씀드린다. 우리는 당신들의 목소리를 듣고 있으며, 우리가 진행중인 개발로 모든 잠비아인들이 혜택을 받도록 노력을 계속할 것"이라고 말했다.



미국 일간 뉴욕타임스(NYT)는 이번 선거에서 발생한 개표 지연 탓에 시민들이 선거 과정의 신뢰성에 의문을 제기할 가능성이 있다는 지적이 나온다고 전했다.



선거 투표일은 13일이었으며, 다음날 선관위는 일부 선거관리 인력이 공격을 당하고 투표용지가 도난당했다며 개표를 일시 중단했다.



카타르 소재 알자지라 방송에 따르면 잠비아 경찰은 선거 투표일 밤에 한 주택을 급습해 체포작전을 벌였으며 그 결과 총격전이 발생하고 여러 명의 야당 주요 정치인들을 포함해 11명이 무장봉기를 획책한 혐의로 체포됐다.



NYT에 따르면 문두빌레 후보는 체포작전 당시 이 주택에 있었으나 체포 대상에는 포함되지 않았다.



그는 야권을 겨냥한 혐의가 정치적 동기에서 비롯된 것이라며 "우리는 폭력을 지지하지 않으며, 우리 나라의 헌법 질서를 전복하려는 어떠한 시도도 지지하지 않는다"고 소셜 미디어에 썼다.



체포 대상에 포함된 트레버 음왐바 성공회 주교의 가족은 그의 소식을 적어도 이틀간 듣지 못했으며 행방도 알지 못한다며 우려를 표현했다.



히칠레마 대통령은 5년 전 집권할 때는 개혁가로서 기대를 모았으나 집권 후와 이번 선거운동 기간에 권력 집중과 반대 의견 억압 등 의혹이 제기되면서 평판이 훼손됐다.



유럽연합(EU)을 포함한 국제 참관단은 선거가 대체로 평화롭게 진행됐다고 평가했으나 전반적 선거 과정이 기본적 자유가 제한된 환경에서 이뤄졌다고 지적했다.



EU 참관단 단장인 마이클 맥나마라는 "막판 법률 개정, 법적 불확실성, 불평등한 선거 운동 환경이 공정한 경쟁의 장을 왜곡했다"고 말했다.



반면 일부 참관단은 폭력 관련 민원이 2021년 대선 때보다 줄어드는 등 이번 선거가 비교적 원활히 진행됐다고 평가했다.



히칠레마 대통령은 선거운동 기간에 잠비아 경제의 핵심인 광업 부문의 회복 노력과 함께 대규모 부채 구조조정, 환율 안정, 물가상승 억제, 사회 지출 투자 확대 등 치적을 부각했다.



NYT에 따르면 히칠레마 대통령은 올해 잠비아 정부가 미국과 공개적으로 충돌한 후 현안으로 떠오른 민감한 외교 과제를 해결해야 하는 입장이다.



잠비아 정부는 미국 도널드 트럼프 행정부가 원조 자금의 대가로 잠비아 핵심 광물에 대한 접근권을 요구했다고 비판했다.



양국은 잠비아에 대한 미국 보건 지원 문제를 놓고 수개월간 협상을 벌여왔으나 아직 공개적으로 합의를 발표하지 않았다.

<연합>

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