경기도장애인재활협회, 장애이해 및 인식개선센터 13기 신규 강사 모집

사단법인 경기도장애인재활협회(회장 이영재)가 31일까지 장애이해 및 인식개선센터 13기 교육 강사와 연주단을 모집한다.



장애이해 및 인식개선센터는 장애인과 비장애인이 구분 없이 함께하는 사회 도모를 설립 취지로 삼고 있다. 2011년부터 경기도에서 보조금을 지원받아 장애·비장애인으로 꾸려진 강사단과 함께 도민을 대상으로 사회적 장애이해교육과 직장 내 장애인 인식개선교육을 지속해서 운영해왔다.

이번 모집 대상은 강의 경험이 있거나 장애인식개선교육 강사 활동을 희망하는 장애인 및 비장애인 또는 악기를 연주할 수 있는 장애인이다. 1차 서류 전형과 2차 운영위원회 심사를 거쳐 최종 선발되면 위촉 강사로 활동하게 된다.

위촉된 강사단은 역량 강화를 위한 보수교육, 소규모 간담회, 모니터링 등 체계적인 지원을 받게 되며, 활동 시 소정의 강사비가 지급된다.

자세한 사항은 센터(☏070-4268-2792)로 문의하거나 협회 홈페이지(http://www.gsrpd.org) 내 공지사항 및 신청서를 통해 확인할 수 있다.

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