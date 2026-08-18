검색

기장군 시·구의원 “160억 사업 날린 우성빈 군수, 즉각 사죄하라”

관련이슈 디지털기획

입력 :
부산=오성택 기자 fivestar@segye.com

인쇄 메일 url 공유 - +

스마트도시 조성 중단 과정 공개 촉구

국비와 지방비 등 160억원이 투입될 예정이던 부산 기장군 강소형 스마트도시 조성사업이 중단된 것을 두고 사업 중단 경위와 판단 근거를 공개해야 한다는 주장이 제기됐다.

 

박종철 부산시의원(기장군1·국민의힘 원내대표)은 18일 기자회견을 열고 “국비 80억원과 지방비 80억원 등 총 160억원 규모로 추진되던 사업이 중단됐다”며 우성빈 기장군수에게 사업 중단 과정과 구체적인 판단 근거를 군민 앞에 공개하라고 촉구했다.

부산시의회 박종철 국민의힘 원내대표(가운데)가 18일 기자회견을 열고 “국비 80억원과 지방비 80억원 등 총 160억원 규모로 추진되던 사업이 중단됐다”며 우성빈 기장군수에게 사업 중단 과정과 구체적인 판단 근거를 군민 앞에 공개하라고 촉구하고 있다. 부산시의회 제공
부산시의회 박종철 국민의힘 원내대표(가운데)가 18일 기자회견을 열고 “국비 80억원과 지방비 80억원 등 총 160억원 규모로 추진되던 사업이 중단됐다”며 우성빈 기장군수에게 사업 중단 과정과 구체적인 판단 근거를 군민 앞에 공개하라고 촉구하고 있다. 부산시의회 제공

박 의원은 사업 중단의 직접적인 이유로 도로 확장 문제가 거론된 데 대해 “사업계획상 도로 확장이 필요한 사업인지 관련 자료를 공개해야 한다”고 주장했다. 해당 사업은 인공지능(AI) 전기차와 주차·충전 시스템, 원격관제, 다국어 안내·결제, 안전속도 제어, AI 기반 위험감지 등 스마트 관광·교통 서비스를 구축하는 내용이다. 특히 정관신정초·모전초·정관초 등 주요 교차로의 보행자 안전을 강화하는 인공지능 전환(AX) 볼라드와 AI 도시안전 플랫폼, 산불 조기감지 드론 등 안전 관련 사업도 포함돼 있었던 것으로 알려졌다.

 

박 의원은 “일부 사업에 문제가 있다면 전체 사업을 포기하기보다 조정·보완하는 방안을 먼저 검토해야 한다”며 “원전 인접 지역인 기장은 월파·침수와 산불 등 재난에 대비해야 하는 만큼 군민 안전과 직결된 사업까지 포기하는 것이 군민을 위한 행정인지 묻지 않을 수 없다”고 목소리를 높였다.

 

그는 “국비 공모사업은 기장군이 원한다고 언제든 다시 확보할 수 있는 재원이 아니기 때문에 사업에 문제가 있다면 고치고 도로 확장이 필요하다면 대안을 찾아야 한다”면서 “우성빈 군수는 사업 중단 과정과 판단 근거를 군민에게 투명하게 설명해야 한다”고 주장했다.


부산=오성택 기자 fivestar@segye.com 기자페이지 바로가기

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

오피니언

포토

장도연 'AI 남친 소개합니다!'
  • 장도연 'AI 남친 소개합니다!'
  • 웬디, '여신 포스' 비주얼 화제…몸매 정렬 맞춘 다이어트 비결은
  • 아일릿 민주 '반가운 손인사'
  • [포토] 사나 '깜찍한 꽃받침'