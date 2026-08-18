오픈AI, ‘인텔리전스 시대’ 정책 연구 14건 지원…국내에선 연세대 선정

오픈AI는 전 세계 대학·연구·정책기관이 주도하는 인공지능(AI) 분야 14개 연구·실증 과제를 지원한다고 18일 밝혔다.

오픈AI. 로이터연합뉴스

오픈AI는 한국을 비롯해 미국, 유럽연합(EU), 브라질, 싱가포르에서 진행되는 14개 과제 전체를 대상으로 총 100만달러(약 14억원)의 연구비와 최대 100만달러 규모의 오픈AI API 크레딧을 지원한다.

총 6개월간 진행돼 내년 결과를 발표할 연구 과제들은 ‘AI가 경제적 기회를 어떻게 넓힐 수 있는가’와 ‘AI 역량이 발전하는 과정에서 사회가 어떻게 회복력을 갖출 수 있는가’라는 두 가지 핵심 주제를 다룬다.

경제적 기회 분야에서는 AI가 가져올 생산성 향상과 경제적 이익을 노동자·기업·지역이 폭넓게 공유할 방안을 연구한다. 사회적 회복력 분야에서는 AI 안전과 국가 간 정보 공유, 공공정책에서의 책임 있는 AI 활용 등을 살펴본다.

국내에서는 연세대학교가 ‘AI를 활용한 민주적 책무성’ 과제를 수행한다. 국회 회의록 등을 AI로 분석해 국회가 정부를 얼마나 충실히 견제하고 감독하는지 평가할 예정이다. 분석의 객관성을 높이기 위해 다수의 연구자가 독립적으로 검증하는 방식을 도입한다.

앞서 오픈AI는 지난 6월 ‘인텔리전스 시대를 위한 산업 정책(Industrial Policy for the Intelligence Age)’을 발표하며, 첨단 AI의 혜택을 넓히기 위해 외부 기관의 정책 연구와 대안 연구를 지원하겠다고 밝힌 바 있다.

오픈AI 측은 AI의 활용 방향이 기술 기업의 독단이 아닌 민주적인 공론 과정을 거쳐 결정되어야 한다는 점을 강조해 왔다.

이상현 오픈AI 아시아태평양 지역 대외협력 총괄은 “연세대의 연구가 국회와 한국 민주주의 발전에 기여하는 책임 있는 AI 활용 사례가 되기를 기대한다”고 말했다.

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