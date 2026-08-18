서울시, 을지연습 돌입…20일 오후 2시 공습대비 민방위 훈련

서울시는 3박4일 일정으로 2026년 을지연습에 돌입했다고 18일 밝혔다.



올해 을지연습은 최근 현대전 양상과 안보 위협을 반영해 드론·사이버공격 대응 능력과 전시임무 수행 절차 숙달에 중점을 두고 실시한다.

오세훈 서울시장이 18일 서울시청 충무기밀실에서 열린 2026 을지연습 상황보고 및 전시 현안 과제 토의에 참석해 있다.

수도방위사령부, 서울경찰청, 서울교통공사 등 170여개 기관 14만여 명이 참가해 관계 기관과 합동 상황실을 꾸려 훈련을 진행한다.



전시 현안 과제 토의, 도상 연습, 비상 대비 실제 훈련 등 비상 사태 시 발생할 수 있는 각종 상황을 가상해 21일까지 주야간 훈련을 실시한다.



오세훈 서울시장은 이날 오후 3시 시청 종합상황실에서 을지연습 최초 상황 보고를 받은 뒤 '장사정포 등 복합 공격에 따른 상황조치 도상연습'을 주재했다.



오는 19∼21일은 서울 25개 자치구 전역에서 드론·사이버공격 대응 능력 강화 훈련과 전시임무 수행 절차 숙달 훈련을 진행한다.



각 자치구는 드론 테러, 특작부대 침투, 사이버공격 등 다양한 가상 위기 상황을 설정해 민·관·군·경 유관기관 합동 상황 조치 훈련을 한다.



20일 오후 2시부터는 시민이 직접 참여하는 공습 대비 민방위 훈련이 진행된다.



서울을 포함해 전국적으로 진행되며 경보가 발령되면 시민들은 가까운 지하 시설과 민방위 대피소로 이동해야 한다.



세종대로 일부 구간을 지나는 차량은 5분간 도로 우측에 정차해야 한다. 다만, 지하철, 버스 등 대중교통과 의료시설은 정상 운영한다.



오후 2시 15분 훈련 경계경보가 발령된 이후에는 시민들은 대피소에서 나와 경계 태세를 유지하며 통행할 수 있고, 오후 2시 20분 경보가 해제되면 일상으로 복귀하면 된다.



김명오 서울시 비상기획관은 "시민들이 비상시 행동 요령을 숙지하고 평소 가까운 대피소가 어디인지 미리 확인하는 계기가 되길 바란다"고 말했다.

<연합>

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