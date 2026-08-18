'폭염 속 을지연습 안전하게'…행안부, 야외훈련 지침 배포

행정안전부는 을지연습 기간 온열질환을 예방하기 위해 폭염특보 단계에 따라 야외훈련을 축소하거나 중지하는 등 안전관리를 강화한다고 18일 밝혔다.



행안부는 이날부터 21일까지 진행되는 을지연습 기간 기온이 다시 오를 것으로 예상됨에 따라 '을지연습 기간 폭염 대비 야외훈련 지침'을 각 기관에 안내했다.

2026 을지훈련 첫날인 18일 서울 종로구 정부서울청사에서 이른아침 비상소집에 응한 공무원들이 응소지에서 확인절차를 밟고 있다. 연합뉴스

지침에 따르면 폭염주의보가 발효되면 야외훈련 시간과 강도를 조정하고 충분한 수분과 휴식 공간을 확보해야 한다.



폭염경보 때는 훈련 시간을 단축하거나 규모를 축소하고, 필요하면 실내훈련으로 전환한다.



폭염중대경보가 내려진 지역에서는 야외훈련을 원칙적으로 중지한다.



훈련 전에는 기상정보와 폭염특보 발효 여부를 확인하고 장소별 폭염 노출 위험을 점검한다.



훈련 중에는 안전통제관을 중심으로 참여자의 건강 상태와 수분 섭취·휴식 여부를 수시로 확인하고, 온열질환자가 발생하면 냉방 장소로 옮겨 체온을 낮춘 뒤 위급한 경우 119 신고와 의료기관 이송 등 응급조치를 하도록 했다.



김광용 행안부 재난안전관리본부장은 "폭염 상황에서도 참여자의 안전을 최우선에 두고 운영해야 한다"며 "기상 상황과 현장 여건을 면밀히 살피면서 무리한 야외훈련은 조정하겠다"고 말했다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지