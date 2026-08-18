암환자 고통 나눈 길병원 김혜진 간호사, 선뜻 조혈모세포 기증 귀감

조혈모세포 이식병동에서 근무 중인 간호사가 자신의 세포 기증으로 암환자 고통을 나눠 귀감이 되고 있다. 관련 기증을 위해서는 건강검진, 말초혈 또는 골수 채취 등 신체적 부담은 물론 준비와 회복까지 상당 시간이 소요돼 누구라도 망설이는 게 일반적이다.

18일 가천대 길병원에 따르면 조혈모세포이식병동 김혜진(29) 간호사는 이달 13일 환자에게 기증할 채집시술을 받았다. 김 간호사는 2021년 길병원에 신규간호사로 입사하면서 혈액 질환 관련 병동에서 줄곧 일해왔다.

김혜진 간호사가 조혈모세포 기증을 위한 채집 뒤 병동에서 휴식을 취하고 있다. 가천대 길병원 제공

고등학생때부터 헌혈로 주위 사랑을 실천해 온 그는 혈액암 등 환자를 가장 가까이에서 치료하고 희망을 함께 경험했다. 그렇게 조혈모세포 기증을 결심하고, 2024년 해당 기관에 망설임 없이 신청했다.

조혈모세포의 경우 가족이 아닌 ‘타인 간 조직 적합성 항원’ 일치 확률은 2만분의 1 정도로 매우 낮은 편이다. 다시 말해 신청을 했더라도 기증 기회를 받지 못하는 경우도 많다. 다행히도 김 간호사는 약 2년만인 최근 ‘기증 가능’ 연락을 받았다.

누구보다 기증 절차가 복잡하고 어려운 것을 잘 알았지만 두려움은 없었다고 한다. 조혈모세포 치료를 받는 이들이 고강도 항암 치료 과정에서 신체·정신적으로 고통을 겪는 모습에 늘 안타까운 마음이 컸기 때문이다.

김 간호사는 “호중구 수치가 조금이라도 호전되면 많이 기뻐하는 얼굴을 보면서 내가 할 수 있는 일을 하자란 생각이 평소 들었다”며 “투병하고 있는 환자들에게 작은 도움이라도 될 수 있어 감사할 따름”이라고 말했다.

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