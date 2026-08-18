삼성전자, 사내 익명 커뮤니티 실명 전환…기존 게시물은 소급적용 안 해

삼성전자가 건전한 소통 문화 조성을 위해 사내 대표 커뮤니티인 ‘나우톡’(NOW Talk)을 전면 실명제로 전환한다.

서울 서초구 삼성전자 사옥. 뉴시스

17일 업계에 따르면 삼성전자는 나우톡을 오는 18일 0시부터 전면 실명제로 전환한다고 임직원들에게 공지했다. 나우톡은 삼성전자 임직원들이 회사 소식과 정책 등을 빠르게 공유하는 사내 소통 공간이다. 그간 익명으로 운영됐지만, 이번 조치로 게시글과 댓글 작성자의 이름이 공개된다.

이번 개편은 지난달 7일 시행된 개정 정보통신망법에 따른 것이다. 개정법에는 불법 정보의 범위를 개정하고 허위·조작 정보에 대한 규제를 신설하는 한편, 관련 정보 유통에 따른 손해배상 책임 규정이 마련됐다.

삼성전자는 그동안 익명성에 기대 타인을 비방하거나 확인되지 않은 사실을 유포하는 등 사내 소통 문화를 훼손하는 사례가 지속적으로 발생했다고 설명했다. 삼성전자는 “명예훼손과 인격권 침해 행위로부터 임직원을 보호하고, 상호 존중에 기반한 소통 문화를 확립하기 위해 나우톡의 운영 방식을 개편한다”고 밝혔다.

다만 실명제 전환 이전에 작성된 기존 게시물은 소급해 실명으로 전환되지 않는다. 메인 상단의 ‘NOW’ 메뉴를 통해 기존과 마찬가지로 모든 게시글을 열람할 수 있다.

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