조째즈 "임영웅, 여친도 없는데 연애 상담…결혼하고 싶은 듯"

가수 조째즈가 임영웅의 연애 상담을 한다고 밝혔다.

17일 방송된 KBS2 '말자쇼'에는 조째즈가 출연했다.

조째즈. KBS2 '말자쇼' 캡처

방송에서 조째즈는 과거 운영했던 가게의 단골손님이었던 주지훈, 남주혁, 지창욱, 이동휘, 쌈디, 임영웅과 친분이 있다고 전했다.

조째즈는 "가게 단골이었는데 친구가 됐다"며 "내가 '왜 굳이 남자가 사장인 이런 바에 자주 오냐?'고 했더니 내가 공감을 잘해준다고 하더라"고 했다.

임영웅과는 음악부터 연애까지 다양한 고민을 나누는 사이라고 했다. 그는 "영웅씨 같은 경우는 고민 상담을 많이 하는 편"이라고 했다.

그는 "얼마 전에도 히트곡을 내고 싶다고 하더라"며 "전 국민이 알고 따라 부르는 곡을 내고 싶고 음악적으로 더 성장하고 싶다고 멋진 이야기를 했다"고 전했다.

정범균이 "음악적 고민만 있냐"고 묻자 조째즈는 "연애 상담도 하려고 한다"고 답해 관심을 모았다.

조째즈는 "여자친구나 사귀고 얘기하라고 했다. 내가 알기로는 여자친구가 없다"며 "근데 자꾸 연애 상담을, 결혼하고 싶어 하는 것 같다"고 말해 웃음을 안겼다.

<뉴시스>

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