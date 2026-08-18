검색

최민희 “‘김민석 플랜’ 당이 갈 방향, 세제개편안 빨리 처리해야”

관련이슈 디지털기획

입력 :
배민영 기자 goodpoint@segye.com

인쇄 메일 url 공유 - +

전당대회 과정서 나온 신천지 의혹엔
“신임 대표도 해소한다니 지켜볼 것”
선호투표제 겨냥 “소수결로 통과돼”

더불어민주당 최민희 최고위원은 18일 김민석 대표가 국민의 먹고사는 문제를 살피는 민생정치, 당의 저변을 넓히는 덧셈·확장정치, 유능한 정치를 표방하는 ‘ABC플랜’을 제시한 데 대해 “지극히 당연하고 당이 가야 될 방향이라고 본다”고 평가했다. 김 대표의 구상을 실현하기 위한 첫 과제로는 부동산 세제개편안 신속 처리를 제시했다. 정청래 전 대표의 연임 실패에 대해선 아쉬움을 표했고, 전당대회 준비 과정에서 결정된 선호투표제 도입은 ‘소수결’에 의해 결정됐다고 지적했다.

 

최 최고위원은 이날 KBS·SBS·CBS라디오와 잇달아 인터뷰를 하며 최고위원 당선 소감과 향후 당의 진로에 대한 견해 등을 밝혔다. 그는 득표율 1위로 수석최고위원에 당선된 데 대해 “정 전 대표가 나눠준 표이기 때문에 저로서는 기쁘기보다는 정 전 대표가 개혁당대표로 당선되지 못한 것이 매우 안타깝다. 지금도 그 생각이 더 크다”고 했다. 또 “정 전 대표를 지지하는 표가 제게 온 것”이라며 “제가 축하받거나 기쁠 일은 아닌 것 같다”고 했다.

더불어민주당 김민석 신임 대표(가운데)가 18일 서울 동작구 국립서울현충원에서 최민희 신임 최고위원(왼쪽), 한병도 원내대표와 현충탑을 참배한 뒤 이동하고 있다. 연합
더불어민주당 김민석 신임 대표(가운데)가 18일 서울 동작구 국립서울현충원에서 최민희 신임 최고위원(왼쪽), 한병도 원내대표와 현충탑을 참배한 뒤 이동하고 있다. 연합

김 대표의 ABC플랜에는 공감을 표했다. 최 최고위원은 “정부의 세제개편안을 빨리 처리하는 것이 그걸 실천하는 첫걸음이라고 생각한다”며 “특히 태도, 언어, 문화 관련해서는 ‘문조털래유’ 멸칭 세력이 민주당 담을 넘어오는 것을 막는 게 매우 중요하다. (김 대표가) 이것에 공감한 것으로 본다”고 말했다. 문조털래유는 문재인 전 대통령에 더해 조국혁신당 조국 혁신정책연구원장 등 친문(친문재인) 인사 4명을 묶어 부르는 멸칭이다.

 

전당대회 과정에서 불거진 신천지 공방에 대해선 ‘공격에 대한 해명’이 불가피했다는 입장이다. 최 최고위원은 ‘반명(반이재명), 분열주의, 신천지 3자 비밀연합을 깨는 게 이번 전당대회의 본질’이라는 김 대표의 발언으로 인해 정 전 대표가 신천지로 몰렸다는 취지로 주장하며 “정 전 대표는 그것을 해명하지 않을 수가 없잖나”라고 했다. 이어 “죄송하게도 한쪽에서 네거티브하면 (정 전 대표가) 해명하는 전당대회가 돼 버렸다”며 “신천지 비밀연합 부분은 만약 있다면 큰일이다. 이 부분은 신임 대표도 어떻게든 해소하겠다고 했으니 지켜볼 것”이라고 했다.

 

당의 전당대회 관리를 두고선 “부실했다”고 날을 세웠다. 최 최고위원은 선호투표제에 대해 “최고위원 다수가 반대했는데 소수결로 (최고위에서) 통과했다”면서 “당규에 전당대회 후보 등록 30일 전까지 관련 규칙을 다 정하게 돼 있다. 그런데 그걸 후보 등록이 시작된 이후에 했잖나”라고 비판했다. 그러고선 “이런 불공정에 대해 당원들이 분노하고 있다. 그럼에도 정 전 대표가 탈당하지 말아 달라고 호소하는 것”이라고 했다.


배민영 기자 goodpoint@segye.com 기자페이지 바로가기

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

오피니언

포토

웬디, '여신 포스' 비주얼 화제…몸매 정렬 맞춘 다이어트 비결은
  • 웬디, '여신 포스' 비주얼 화제…몸매 정렬 맞춘 다이어트 비결은
  • 아일릿 민주 '반가운 손인사'
  • [포토] 사나 '깜찍한 꽃받침'
  • 아일릿 윤아 '시크한 매력'