개혁신당 ”국민 65%, 개헌논의 위해 李대통령 연임 포기 의사 밝혀야”

개혁신당 싱크탱크 여론조사 결과 국민의 65% 가량이 개헌 논의를 위해서는 이재명 대통령이 ‘연임 포기’ 의사를 먼저 밝혀야 한다고 생각하는 것으로 나타났다.

개혁신당 싱크탱크인 개혁연구원이 지난 17일 하루 동안 전국 만 18세 이상 남녀 515명을 대상, ARS(자동응답) 무선 RDD 100% 방식으로 실시해 18일 공개한 여론조사에 따르면 응답자의 65.2%는 ‘개헌 논의를 위해 대통령이 다시 대통령직에 도전하지 않겠다는 뜻을 먼저 밝혀야 한다’고 답했다. ‘그럴 필요가 없다’는 30.1%였다.

이재명 대통령이 18일 청와대에서 열린 제1회 을지국무회의에 발언하고 있다. 뉴시스

20대 이하에서(81.8%) 이 대통령이 연임 포기 의사를 밝혀야 한다는 응답이 가장 많았고, 이어 30대(68.8%)와 40대(67.7%), 70세 이상(65.4%), 50대(58.0%), 60대(54.1%) 등 순이었다.

4년 중임 또는 연임제로의 개헌으로 대통령의 권한 집중 문제가 ‘완화되지 않을 것’이라는 응답은 55%, ‘완화될 것’은 35.4%, ‘잘 모르겠다’는 9.6%였다. 감사원 기능의 국회 이관과 국회의 국무총리 추천 등 권한 일부를 국회로 분산하는 방안에 대해서도 권한 집중 문제가 ‘완화되지 않을 것’이 52.4%, ‘완화될 것’이 38.1%였다.

이준석 개혁신당 대표는 “청와대가 내놓은 해법을 국민 과반이 ‘답이 아니다’라고 한 것”이라며 “진정성 있는 개헌 논의를 시작하고 싶다면 대통령의 연임 포기 의사부터 분명히 밝히는 것이 순서”라고 지적했다.

이번 여론조사는 무선 RDD 방식 ARS 자동응답 방식으로 이뤄졌으며, 표본오차는 95％ 신뢰수준에서 ±4.5％다. 응답률은 3.99％다. 이번 조사는 선거여론조사가 아닌 사회 현안 조사로, 중앙선거여론조사심의위원회 신고 대상은 아니다. 개혁신당은 표집과 가중치, 오차범위 산정 등은 일반 정치 여론조사 기준에 준해 설계·실시했다고 했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지