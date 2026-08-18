지연수, ‘생눈’ 공개...“겉옷을 벗으라는 느낌”

방송인 지연수가 오랫동안 착용해 온 서클렌즈를 빼고 평소 모습을 감춰왔던 자연스러운 눈을 처음 선보였다.

방송인 지연수가 오랫동안 착용해 온 서클렌즈를 빼고 평소 모습을 감춰왔던 자연스러운 눈을 처음 선보였다. 지연수의 연수롭다

지연수는 17일 자신의 유튜브 채널 ‘지연수의 연수롭다’에 공개한 영상에서 서클렌즈와 관련해 겪어온 고민을 솔직하게 이야기했다. 영상의 제목은 ‘지연수 쌩눈 최초 공개! 눈 탈출!…서클렌즈 골라주세요’로 올라왔다.

이날 지연수는 “댓글 봤냐”며 그동안 자신의 눈동자와 관련해 온라인에서 여러 반응이 이어졌다고 밝혔다. 일부 누리꾼들이 눈동자가 다소 부자연스러워 보인다거나 렌즈를 빼는 것이 어떻겠느냐는 의견을 남겼다는 것이다.

이에 지연수는 “내가 문제인지, 렌즈가 문제인지 봐야 겠다”며 직접 안경점을 찾아 자신의 눈에 맞는 렌즈를 살펴보는 시간을 가졌다.

그가 오랜 기간 사용해온 제품은 직경 13.7㎜에 달하는 서클렌즈였다. 지연수는 “그게 뭐가 그렇게 문제인지 모르겠다”고 호소했고, 직원은 “렌즈 생김새에 따라 인상이 바뀔 수 있다”고 설명했다.

지연수는 과거 레이싱모델로 활동했던 시절의 경험이 현재까지 이어졌다고 설명했다. 당시에는 먼 거리에서도 눈이 선명하게 보이는 것이 중요했기에 큰 직경의 렌즈와 짙은 화장을 사용하는 데 익숙해졌다는 것이다.

그에 따르면 그의 어머니 역시 “렌즈 안 빼냐”고 전화로 호통 쳤다고. 렌즈를 교체한 지금은 13.3㎜을 착용하게 됐다. 여러 렌즈를 착용하게 된 그는 “레이싱 모델에게 렌즈를 빼라는 건 약간 겉옷을 벗으라는 느낌이다”고 설명했다.

이 같은 설명 이후 지연수는 실제로 서클렌즈를 제거한 모습을 카메라 앞에서 공개했다. 평소 방송이나 영상에서 보여주던 모습과 달리 렌즈를 착용하지 않은 자연스러운 눈이 처음 공개되면서 시청자들의 관심을 모았다.

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