李 대통령 “DJ는 위대한 이정표… 무척 그리운 요즘”

이재명 대통령은 고(故) 김대중 전 대통령 서거 17주기를 맞아 “김대중이라는 위대한 이정표를 항상 가슴에 품고 어떤 시련을 마주해도 주저함 없이 나아가겠다”고 18일 밝혔다.

이재명 대통령이 지난 15일 서울 종로구 세종문화회관에서 열린 제81주년 광복절 경축식에서 경축사를 하고 있다. 연합뉴스

이 대통령은 이날 오전 국립현충원에서 열린 추모식에 보낸 추도사에서 “대통령님의 혜안과 개척자 정신은 대한민국이 나아갈 방향을 알려주는 가장 뚜렷한 이정표”라며 이같이 말했다.

이 대통령은 “국민과 민주주의만을 생각하셨던 우리의 큰 스승, 김대중 전 대통령님의 숭고한 넋 앞에 깊은 애도의 마음을 올린다”며 “초유의 위기를 극복하고 새로운 도약의 길로 이끈 대통령님이 무척이나 그리운 요즘”이라고 언급했다.

그러면서 이 대통령은 “지금 우리가 처한 현실도 그때 못지않게 엄중하다”며 “국제질서의 재편과 산업 대전환의 격랑에 경제적 불확실성은 가중되고 오랫동안 누적된 양극화의 그늘은 짙기만 하다”고 짚었다.

계속해서 “시련이 거셀수록 대통령님의 혜안과 발자취를 되새긴다”며 “대통령님께서는 일찌감치 먼 미래를 내다보신 선구자셨다”고 강조했다.

이날 추도사는 강훈식 대통령 비서실장이 대독했다.

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