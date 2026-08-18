검색

부산 수출 5개월 연속 증가… 7월 6%↑, 무역수지 1억1800만달러 흑자

입력 :
부산=오성택 기자 fivestar@segye.com

인쇄 메일 url 공유 - +

부산지역 수출이 5개월 연속 증가세를 이어갔다. 전기·전자제품과 철강제품 등의 수출이 호조를 보이고, 미국·동남아·중국 등 주요 시장으로의 수출이 늘면서 무역수지도 6개월 연속 흑자를 기록했다.

 

18일 부산본부세관에 따르면 지난달 부산지역 수출은 13억8900만달러로 지난해 같은 달보다 6.0% 증가했다. 반면 수입은 12억7100만달러로 6.6% 감소하면서 무역수지는 1억1800만달러 흑자를 냈다.

 

부산지역 전기·전자제품과 철강제품 등의 수출 호조에 힘입어 5개월 연속 증가세를 이어갔다. 사진은 부산 수출전진기지 부산항 신항 전경. 세계일보 자료사진
부산지역 전기·전자제품과 철강제품 등의 수출 호조에 힘입어 5개월 연속 증가세를 이어갔다. 사진은 부산 수출전진기지 부산항 신항 전경. 세계일보 자료사진

 

부산 수출은 지난 3월 11.5% 증가한 데 이어 △4월 6.5% △5월 16.4% △6월 28.5% △7월 6.0% 등 5개월 연속 증가했다. 무역수지도 2월 이후 6개월 연속 흑자를 이어갔다. 수출 품목별로는 전기·전자제품이 47.5% 증가하며 가장 큰 폭의 증가세를 보였다. 철강제품과 기계류·정밀기기도 각각 11.3%, 5.7% 늘었다. 반면 선박 수출은 63.7% 감소했고, 승용자동차 44.1%, 화공품 12.2%, 자동차부품 0.6% 줄었다.

 

수출 대상국별로는 미국 수출이 40.1% 증가한 것을 비롯해 동남아 24.4%, 중국 19.9%, 일본 4.3% 등으로 증가했다. 반면 EU와 중남미 수출은 각각 34.3%와 15.0% 감소했다. 수출 중량은 31만t으로 지난해 같은 달보다 1.0% 감소했다.

 

수입은 소비재와 원자재, 자본재가 모두 감소했다. 소비재 수입은 7.7%, 원자재 7.1%, 자본재 5.0% 각각 줄었다. 소비재 가운데 곡물 수입은 65.9% 증가했으나, 승용차 수입이 98.9% 급감했고 어류와 조제식품도 각각 15.2%, 12.2% 감소했다.

 

원자재는 광물(18.1%), 비철금속(9.8%), 철강재(7.1%) 등이 증가한 반면 연료(54.4%), 유지(44.0%), 화공품(20.7%) 등의 수입이 감소했다. 자본재는 전기·전자기기가 5.6% 증가했으나 자동차부품 37.7%, 선박 5.1%, 기계류·정밀기기 1.5% 각각 감소했다.

 

수입 대상국별로는 일본이 23.3% 증가했지만 미국(-28.5%), EU(-14.6%), 중남미(-7.4%), 동남아(-7.3%), 중국(-5.6%) 등에서는 감소했다. 수입 중량은 55만t으로 전년 동월보다 14.3% 줄었다.

 

국가별 무역수지는 △미국 2억1800만달러 △동남아 1억9100만달러 △중남미 5700만달러 흑자를 기록했다. 반면 중국과는 2억7400만달러, 일본 6300만달러, EU 6100만달러의 적자를 나타냈다.


부산=오성택 기자 fivestar@segye.com 기자페이지 바로가기

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

오피니언

포토

웬디, '여신 포스' 비주얼 화제…몸매 정렬 맞춘 다이어트 비결은
  • 웬디, '여신 포스' 비주얼 화제…몸매 정렬 맞춘 다이어트 비결은
  • 아일릿 민주 '반가운 손인사'
  • [포토] 사나 '깜찍한 꽃받침'
  • 아일릿 윤아 '시크한 매력'