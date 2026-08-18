李대통령 “국군사관학교 창설 준비, 흔들림 없이 진행하라”

이재명 대통령은 18일 “국군사관학교 창설 준비를 흔들림 없이 진행해달라”고 주문했다.

이 대통령은 이날 청와대에서 주재한 을지국무회의 모두발언에서 “전장의 구분이 무의미해진 미래전에 대비하려면 통합적인 작전 능력을 갖춘 간부도 길러내야 한다”며 이같이 말했다. 최근 군 안팎에서 사관학교 통합에 반대하는 목소리가 나오는 가운데 흔들림 없는 추진을 지시하며 통합 필요성을 강조한 것으로 풀이된다.

이재명 대통령이 18일 청와대에서 열린 제1회 을지국무회의에서 발언하고 있다. 청와대통신사진기자단

이 대통령은 “국방력을 좀 더 굳건하게 만들려면 작전 능력의 전방위적인 고도화와 이를 함께 이뤄낼 인재 육성 체계를 갖추는 것이 필수”라며 “이를 위해서 전시 작전권의 임기 내 완수를 당초 정부 계획에 따라서 차질 없이 추진해 나가야겠다”고도 당부했다.

핵추진잠수함 도입 속도전도 강조했다. 이 대통령은 “견고한 한·미 동맹, 또 자주적인 국방 역량 강화는 서로 필요충분조건이다. 동맹이 굳건해야 안보의 근간이 더 튼튼해질 것이고, 또 우리 자신의 힘을 키워야 동맹으로서의 가치와 필요성도 더 커지게 된다”며 “보다 건설적이고 굳건한 한·미 동맹의 미래를 상징할 핵잠수함 사업 추진에도 속도를 내주기 바란다”고 했다.

이 대통령은 “우리 정부 출범 이후에 두 번째 을지연습이 시작됐다”며 “이번 을지연습 과정을 통해서 우리의 방위 태세를 보다 면밀하게 점검 보완하고, 또 국가의 총체적 위기 대응 역량을 한층 더 강화해 나가야겠다”고 말했다.

이 대통령은 국무회의 전 을지 국가안전보장회의(NSC) 전체회의를 주재했다. 회의에선 전시상황을 대비해 국가 총력전 수행 능력과 기관별 전시 전환 절차, 조치사항 등을 점검했다고 강유정 청와대 수석대변인은 전했다.

이 대통령은 “싸울 필요가 없는 평화를 만드는 것이 무엇보다 중요하나 최악의 상황도 대비가 필요한 만큼 비상사태에 우리 국민을 보호하고 국가안전 보장을 위한 실질적인 연습이 되도록 을지연습을 진행해달라”고 당부했다. 또 “을지연습은 우리 국민의 생명과 안전을 지키는 방어적 성격으로, 우리는 이를 통해 북한을 공격하거나 한반도의 긴장을 높이려는 의도가 없다”고 언급했다고 강 수석대변인이 전했다.

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