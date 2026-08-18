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李대통령 “국군사관학교 창설 준비, 흔들림 없이 진행하라”

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이강진 기자 jin@segye.com

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이재명 대통령은 18일 “국군사관학교 창설 준비를 흔들림 없이 진행해달라”고 주문했다.

 

이 대통령은 이날 청와대에서 주재한 을지국무회의 모두발언에서 “전장의 구분이 무의미해진 미래전에 대비하려면 통합적인 작전 능력을 갖춘 간부도 길러내야 한다”며 이같이 말했다. 최근 군 안팎에서 사관학교 통합에 반대하는 목소리가 나오는 가운데 흔들림 없는 추진을 지시하며 통합 필요성을 강조한 것으로 풀이된다.

 

이재명 대통령이 18일 청와대에서 열린 제1회 을지국무회의에서 발언하고 있다. 청와대통신사진기자단
이재명 대통령이 18일 청와대에서 열린 제1회 을지국무회의에서 발언하고 있다. 청와대통신사진기자단

 

이 대통령은 “국방력을 좀 더 굳건하게 만들려면 작전 능력의 전방위적인 고도화와 이를 함께 이뤄낼 인재 육성 체계를 갖추는 것이 필수”라며 “이를 위해서 전시 작전권의 임기 내 완수를 당초 정부 계획에 따라서 차질 없이 추진해 나가야겠다”고도 당부했다.

 

핵추진잠수함 도입 속도전도 강조했다. 이 대통령은 “견고한 한·미 동맹, 또 자주적인 국방 역량 강화는 서로 필요충분조건이다. 동맹이 굳건해야 안보의 근간이 더 튼튼해질 것이고, 또 우리 자신의 힘을 키워야 동맹으로서의 가치와 필요성도 더 커지게 된다”며 “보다 건설적이고 굳건한 한·미 동맹의 미래를 상징할 핵잠수함 사업 추진에도 속도를 내주기 바란다”고 했다.

 

이 대통령은 “우리 정부 출범 이후에 두 번째 을지연습이 시작됐다”며 “이번 을지연습 과정을 통해서 우리의 방위 태세를 보다 면밀하게 점검 보완하고, 또 국가의 총체적 위기 대응 역량을 한층 더 강화해 나가야겠다”고 말했다. 

 

이 대통령은 국무회의 전 을지 국가안전보장회의(NSC) 전체회의를 주재했다. 회의에선 전시상황을 대비해 국가 총력전 수행 능력과 기관별 전시 전환 절차, 조치사항 등을 점검했다고 강유정 청와대 수석대변인은 전했다.

 

이 대통령은 “싸울 필요가 없는 평화를 만드는 것이 무엇보다 중요하나 최악의 상황도 대비가 필요한 만큼 비상사태에 우리 국민을 보호하고 국가안전 보장을 위한 실질적인 연습이 되도록 을지연습을 진행해달라”고 당부했다. 또 “을지연습은 우리 국민의 생명과 안전을 지키는 방어적 성격으로, 우리는 이를 통해 북한을 공격하거나 한반도의 긴장을 높이려는 의도가 없다”고 언급했다고 강 수석대변인이 전했다.


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