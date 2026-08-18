與 최민희 “정청래 전 대표 당선되지 못해 매우 안타깝다”

더불어민주당 수석최고위원이 된 최민희 의원은 “정청래 전 대표가 개혁 당대표로 당선되지 못한 데 대해 매우 안타깝다는 생각이 크다”고 18일 말했다.

더불어민주당 최고위원에 출마한 최민희 후보가 지난 17일 대전 컨벤션센터에서 열린 제3회 더불어민주당 정기 전국당원대회에서 당원들에게 지지를 호소하고 있다. 연합뉴스

최 의원은 이날 오전 SBS 라디오 ‘김태현의 정치쇼’ 인터뷰에서 ‘소감부터 말해달라’는 진행자에게 “제가 받은 표가 아니고, 정청래 전 대표가 나눠준 표”라며 이같이 답했다.

이어진 ‘전당대회에서 표정이 밝지만은 않아 왜 그런가 했더니 정청래 전 대표가 당선되지 못했기 때문인가’라는 진행자 질문에는 “어쨌든 그 상황이 기쁜 상황은 아니었던 것 같다”고 말했다.

앞서 지난 17일 민주당 전당대회에서 최 의원과 박선원·서미화·이성윤·한민수 후보(누적 득표순)가 최고위원에 당선됐다. 최 의원과 한민수·이성윤 최고위원은 ‘친청(친정청래)계’, 박선원·서미화 최고위원은 ‘친명(친이재명)계’로 분류된다.

최 의원은 박 후보와 접전 끝에 1위를 차지해 수석최고위원 자리를 확보했다. 수석최고위원은 공식 직함은 아니지만 공개 최고위원회의에서 당 대표 옆에 배석하고 최고위원 중 가장 먼저 발언권을 가진다는 점에서 상징성이 커 계파 간 신경전이 거셌다.

최 의원은 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “끝까지 정청래 전 대표와 함께 하겠다”는 글도 올렸다. 그는 “너무나도 힘든 경선 과정에서 팀정청래의 손을 맞잡아주시고 안아주시고, 같이 눈물 흘려주신 당원 동지들이 안 계셨다면 아마 버티기 힘들었을 것”이라고 했다.

그러면서 “출마하면서 밝힌대로 경선 과정에서 수없이 약속드린대로 이해찬 정신으로 정청래와 함께 민주당을 지키겠다”고 강조했다.

최 의원은 SNS 글 의미를 묻는 진행자에게 “당원 주권 정당으로 계속 나아가야 하고, 민주개혁세력이 먼저 중심을 단단히 해 중도확장으로 가야 한다는 정신을 같이 한다는 뜻”이라고 답했다.

다만, ‘김민석 대표가 어긋나려고 할 때는 바로잡겠다는 뜻인가’라는 취지 질문에는 “신임 대표께서 크게 다를 거라고 생각하지 않는다”며 “구체적인 구상을 밝히면 그때 판단하는 게 맞다”고 최 의원은 밝혔다.

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