검색

與 최민희 “정청래 전 대표 당선되지 못해 매우 안타깝다”

입력 : 수정 :
김수연 기자 sooya@segye.com

인쇄 메일 url 공유 - +

SBS 라디오서 “정청래 전 대표가 나눠준 표”
김민석 대표 놓고는…“생각 다르지 않을 것”

더불어민주당 수석최고위원이 된 최민희 의원은 “정청래 전 대표가 개혁 당대표로 당선되지 못한 데 대해 매우 안타깝다는 생각이 크다”고 18일 말했다.

 

더불어민주당 최고위원에 출마한 최민희 후보가 지난 17일 대전 컨벤션센터에서 열린 제3회 더불어민주당 정기 전국당원대회에서 당원들에게 지지를 호소하고 있다. 연합뉴스
더불어민주당 최고위원에 출마한 최민희 후보가 지난 17일 대전 컨벤션센터에서 열린 제3회 더불어민주당 정기 전국당원대회에서 당원들에게 지지를 호소하고 있다. 연합뉴스

 

최 의원은 이날 오전 SBS 라디오 ‘김태현의 정치쇼’ 인터뷰에서 ‘소감부터 말해달라’는 진행자에게 “제가 받은 표가 아니고, 정청래 전 대표가 나눠준 표”라며 이같이 답했다.

 

이어진 ‘전당대회에서 표정이 밝지만은 않아 왜 그런가 했더니 정청래 전 대표가 당선되지 못했기 때문인가’라는 진행자 질문에는 “어쨌든 그 상황이 기쁜 상황은 아니었던 것 같다”고 말했다.

 

앞서 지난 17일 민주당 전당대회에서 최 의원과 박선원·서미화·이성윤·한민수 후보(누적 득표순)가 최고위원에 당선됐다. 최 의원과 한민수·이성윤 최고위원은 ‘친청(친정청래)계’, 박선원·서미화 최고위원은 ‘친명(친이재명)계’로 분류된다.

 

최 의원은 박 후보와 접전 끝에 1위를 차지해 수석최고위원 자리를 확보했다. 수석최고위원은 공식 직함은 아니지만 공개 최고위원회의에서 당 대표 옆에 배석하고 최고위원 중 가장 먼저 발언권을 가진다는 점에서 상징성이 커 계파 간 신경전이 거셌다.

 

최 의원은 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “끝까지 정청래 전 대표와 함께 하겠다”는 글도 올렸다. 그는 “너무나도 힘든 경선 과정에서 팀정청래의 손을 맞잡아주시고 안아주시고, 같이 눈물 흘려주신 당원 동지들이 안 계셨다면 아마 버티기 힘들었을 것”이라고 했다.

 

그러면서 “출마하면서 밝힌대로 경선 과정에서 수없이 약속드린대로 이해찬 정신으로 정청래와 함께 민주당을 지키겠다”고 강조했다.

 

최 의원은 SNS 글 의미를 묻는 진행자에게 “당원 주권 정당으로 계속 나아가야 하고, 민주개혁세력이 먼저 중심을 단단히 해 중도확장으로 가야 한다는 정신을 같이 한다는 뜻”이라고 답했다.

 

다만, ‘김민석 대표가 어긋나려고 할 때는 바로잡겠다는 뜻인가’라는 취지 질문에는 “신임 대표께서 크게 다를 거라고 생각하지 않는다”며 “구체적인 구상을 밝히면 그때 판단하는 게 맞다”고 최 의원은 밝혔다.


김수연 기자 sooya@segye.com 기자페이지 바로가기

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

오피니언

포토

웬디, '여신 포스' 비주얼 화제…몸매 정렬 맞춘 다이어트 비결은
  • 웬디, '여신 포스' 비주얼 화제…몸매 정렬 맞춘 다이어트 비결은
  • 아일릿 민주 '반가운 손인사'
  • [포토] 사나 '깜찍한 꽃받침'
  • 아일릿 윤아 '시크한 매력'