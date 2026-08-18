OURBIRTHDAY(아워벌스데이), 데뷔 초읽기…MV 티저 공개

신인 걸그룹 ‘OURBIRTHDAY(아워벌스데이)’가 정식 데뷔를 하루 앞두고 타이틀곡 뮤직비디오 티저를 공개하며 출격을 예고했다.

이닛엔터테인먼트

OURBIRTHDAY는 17일 공식 채널을 통해 첫 번째 싱글 ‘Our Birthday(아워 벌스데이)’의 타이틀곡 ‘SQUEEZY(스퀴지)’ 뮤직비디오 티저 영상을 선보였다.

영상 속 일곱 멤버는 게스트 자격으로 무대에 등장한다. 이들을 기다리는 관객들의 모습이 함께 담기면서 신인 그룹의 첫 무대를 앞둔 분위기를 연출했다. 여기에 밝고 경쾌한 리듬과 ‘OURBIRTHDAY’를 외치는 목소리가 삽입돼 그룹을 각인시켰다.

그룹명 OURBIRTHDAY에는 매일을 생일처럼 자유롭고 특별하게 보내며 평범하게 흘러가는 일상까지 자신들만의 색으로 바꿔나가겠다는 의미가 담겼다.

OURBIRTHDAY는 JYP엔터테인먼트가 그룹 ‘NMIXX(엔믹스)’ 이후 약 4년 만에 선보이는 걸그룹이라는 점에서도 주목받고 있다. 정식 데뷔에 앞서 수록곡 ‘HUNGRY(헝그리)’를 ‘Side A(사이드 에이)’와 ‘Side B(사이드 비)’로 구분해 유닛 형태의 프리 데뷔 활동을 진행한 바 있다.

멤버 구성 역시 다양한 이력을 가진 인물들로 채워졌다. KBS 2TV ‘더 딴따라’에서 최종 우승을 차지한 조혜진은 물론, Mnet ‘스트릿댄스 걸스 파이터2’에 출연했던 경력을 가진 조혜진이 팀에 합류했다. JTBC ‘알유넥스트’를 통해 다방면의 역량을 보여준 신혜원과 ‘더 딴따라’에서 3위를 기록한 유가 함께하며 일곱 명의 멤버가 꾸려졌다고. 서로 다른 경험과 강점을 가진 멤버들이 어떤 시너지를 만들어낼지 관심이 모인다.

이번 데뷔 싱글 ‘Our Birthday’에서는 OURBIRTHDAY만의 음악적 색깔을 담은 ‘WHIP-HOP(휩합)’을 전면에 내세운다. ‘WHIP-HOP’은 휘핑크림처럼 일곱 멤버 각각의 개성이 한데 어우러지는 자유로운 분위기에 힙합 퍼포먼스를 결합한 OURBIRTHDAY의 시그니처 장르다. 이를 통해 기존 걸그룹과는 차별화된 음악과 무대 스타일을 보여주겠다는 전망이 나온다.

프리 데뷔 활동으로 팀의 가능성을 먼저 보여준 OURBIRTHDAY가 이제 정식 데뷔를 통해 어떤 음악과 퍼포먼스를 선보일지 관심이 쏠린다. 첫 번째 싱글 ‘Our Birthday’는 19일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 공개될 예정이다.

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